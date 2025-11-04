Un órgano que engaña para bien... y un concierto para descubrirlo

Su pequeño tamaño en comparación con los enormes órganos de otras parroquias del territorio induce a pensar que su sonido será igualmente modesto. Pero el ... órgano de estilo romántico de la iglesia de San Martín de Tours posee unas cualidades musicales extraordinarias y a su vez, desconocidas para muchos vecinos y vecinas, que la parroquia urretxuarra mostrará este viernes, a las 19.00 horas, con un concierto que reunirá a grandes músicos como pocas veces.

El órgano cumple 135 años y pese a no tratarse de un número redondo, el párroco Iban Munilla explica que existen muchas razones para celebrar este momento. El joven organista de San Martín de Tours, Oier Gastón, tiene mucho, o más bien todo que ver en este evento, que contará con un gran cartel de participantes: el organista titular de Hondarribia, Ximun Sorzabalbere, el organista de la parroquia de San Ignacio de Gros, Gerardo Rifón, la soprano del Orfeón Donostiarra Juncal Baroja, el coro parroquial de Urretxu bajo la dirección de Xabier Barriola y como no, el propio Oier Gastón.

Oier se encontraba ojeando el catálogo del órgano cuando se percató de esta efeméride. El órgano de Urretxu fue construido en 1890 por la casa Hermanos Roqués de Zaragoza, autora de otros muchos situados en catedrales como las de Burgos, Pamplona o Santiago de Compostela. «El número 135 no es muy habitual para la celebración de un aniversario, pero se han alineado muchos factores para poder hacerlo. En primer lugar, para nosotros es una alegría contar con un organista tan joven e implicado como Oier Gastón en Urretxu, hoy en día hay pocos. Para una parroquia, la música del órgano es fundamental y verlo tan ilusionado nos impulsa a organizar conciertos como el del próximo viernes», cuenta Iban Munilla. «Cabe destacar, además, la belleza del escenario en el que se desarrollará el concierto, la parroquia de San Martín de Tours, templo medieval de bóvedas de madera que proporcionan una acústica maravillosa», describe.

Pero sobre todo, están las ganas del propio Oier Gastón de mostrar las virtudes del órgano urretxuarra, convertido en su gran compañero durante los últimos años, «Pese a su pequeño tamaño, el órgano de San Martín de Tours alberga muchas posibilidades, ofrece un sonido de primera, de los mejores de la zona», indica el joven. Cuenta que se distinguen dos etapas en la trayectoria de este instrumento hasta nuestros días, la de su construcción original en 1890, y otra segunda de 1962 en adelante, año en el que se realizó una importante restauración del mismo, que fue encargada a la empresa Amezua de Donostia. «Se reformó todo su mecanismo interior de transmisión del teclado a los tubos y se llevó a cabo una ampliación del propio órgano, dividiéndolo en dos teclados y colocando un teclado-pedal completo atendiendo a la 'moda' de la época. Se conservaron, eso sí, la mayor parte de los tubos, la fachada y la caja del instrumento», menciona. En años sucesivos, se le han efectuado varias limpiezas generales y prácticamente cada año se le realizan labores de mantenimiento.

El órgano suena en las misas de los fines de semana, funerales, solemnidades, fiestas y cuando Oier Gastón ensaya, que es a menudo. A sus 18 años, este joven zumarragarra se encuentra en su segundo año de estudios de órgano profesional en el conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. Comenzó a interesarse por este instrumento cuando tenía 5 años. «El sonido me gustaba y un día, después de una misa, subí a ver el órgano con mi abuela y pensé que quería tocarlo», cuenta. Con 9 años, inició su formación de piano en la escuela de música Secundino Esnaola para coger base. En 2022, empezó a recibir clases de órgano en Azpeitia con el organista, director y compositor José Luis Franzesena.

«Un concierto diferente»

Empezaron a organizar el concierto en agosto, como algo lejano, pero el tiempo ha pasado volando. Los preparativos han sido intensos. «Creemos que será algo diferente, más allá del típico concierto de órgano, con muchas obras conocidas que esperamos que el público reconozca fácilmente y las disfrute de manera especial», desea Oier. Este último interpretará, entre otras, varias melodías vascas como el 'Agur Jaunak' e 'Itsasoa laino dago'. «Estoy convencido de que escuchar a los organistas junto al coro parroquial de Urretxu, será una combinación de gran belleza», comenta Iban Munilla. «Tenemos la suerte de contar con un coro que se mantiene en el tiempo, con Xabier Barriola como director, y un importante precedente en la iglesia de Pagoeta, Nuestra Señora de Lourdes, de la que se incorporaron miembros del coro al actual cuando se produjo su cierre», pone en valor.