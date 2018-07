Nuevos cursos y actividades de carácter mensual

En las ordenanzas fiscales de tasas que el Ayuntamiento de Urretxu ha aprobado para este año 2018, se contemplan únicamente los cursos de carácter mensual, que se programan desde el servicio de deportes para el polideportivo.

Desde el área de Deportes, atendiendo a diferentes demandas de la ciudadanía y marcando como objetivo general el dinamizar, promocionar y acercar el deporte a todos los vecinos, en especial a los jóvenes, a la vista de los recientes cambios -tanto a nivel de gestión como de renovación de infraestructuras e inversiones en las mismas- se ha acordado ampliar la oferta deportiva con la organización de actividades puntuales a desarrollar en las diferentes instalaciones con las que se cuentan en el momento actual: el frontón, la piscina, y las instalaciones deportivas exteriores y en la misma calle.

Multikirola aborda la actividad que se programa en periodos vacacionales con el objetivo de ofrecer a los niños y niñas un contacto con el deporte y la actividad física a través del ocio y el juego en su tiempo libre.

La modificación afectará a actividades que se han diseñado estas últimas semanas, como el frontón

Tiene una duración mensual o quincenal y está dirigido a niños de entre 6 y 12 años, con sesiones diarias de 4 horas por la mañana en las que se realizan prácticas polideportivas: fútbol, baloncesto, béisbol, natación, juegos, patinaje y otros en diferentes espacios e instalaciones.

Los cursos y actividades puntuales atienden a sesiones de tipo deportivo, recreativo de ocio o tiempo libre. Están orientadas principalmente a críos y adolescentes, pero también a toda la población.

Estas nuevas actividades que se diseñarán estarán también sujetas a una tasa. Serán diferentes en cuanto a duración, personal, ubicación, gastos de material, número de participantes, etc. Por ello, cada una podrá tener un coste diferente y, en consecuencia, una tasa diferente.

Propuesta aprobada

Teniendo en cuenta que el importe de las tasas no podrá excederse del coste real del servicio de que se trate, se propuso y se aprobó por unanimidad la aprobación de estas tasas.

La Tasa Multikirola de carácter mensual. 95,00 euros para abonados, 114 para no abonados. La quincena será de 56 euros para abonados y 74 euros para no abonados. Se plantea que el precio sea determinado por la naturaleza de la oferta realizada y coste de la misma, especificándose en cada caso el tipo de tasa mediante un informe técnico previo. El tipo I a 2.50 euros la hora de actividad para abonados y 3.50 euros hora para no abonados; El tipo II, 4.00 euros la hora de actividad para abonados y 5 para los no abonados; el tipo III, 6.00 euros la hora de actividad para abonados y 7.50 euros para no abonados; el tipo IV, 8 euros la hora de actividad para abonados y 10 euros para no abonados; el tipo V, 10 euros la hora de actividad para abonados y 12.50 euros para no abonados.

A efectos prácticos, la modificación afectará a actividades que se han diseñado estas últimas semanas, como el frontón, con oferta de ocio y tiempo libre; los juegos, hinchables, talleres...; la promoción de la actividad de la pelota con Neskak pilotari jardunaldia, Pilota festa, Campeonatos escolares de pelota y Frontenis ...; los cursos de Patinaje, Tenis mesa, Danza, o Zumba...; el Polideportivo con la oferta de cursos puntuales como Iniciación a la musculación, los abdominales; la promoción de la actividad física con el ciclismo indoor de jóvenes; o los campeonatos 3x3 de baloncesto y fútbol sala.