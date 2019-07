Nace un nuevo equipo femenino de voleibol

Lo que comenzó siendo una tímida tentativa de poner en marcha un equipo de voleibol femenino que disputaría sus partidos enmarcado en el Goierri KE, ha tomado cuerpo y es ya una realidad. Anne Zufiaur jugó a este deporte en la universidad finalizando su práctica al acabar sus estudios. Pasado un tiempo, entre una amiga y ella se pusieron en contacto con Goierri KE para plantear la formación de un equipo obteniendo una buena respuesta desde el citado club.

Se pusieron manos a la obra y enseguida fueron surgiendo chicas de Urretxu y Zumarraga, Beasain y Antzuola interesadas en formar parte del equipo, chicas que inicialmente surgieron del entorno de las que tomaron la iniciativa haciéndose más extensivo posteriormente.

El equipo de voleibol en cuestión ya se ha gestado con más de veinte jugadoras dispuestas a llevar sus colores por las canchas en la liga que viene en Gipuzkoa.

El voleibol en Urretxu tuvo tiempos gloriosos con varios equipos que surgieron con alumnos del Instituto Iparragirre. Llegaron a superar la fase norte y pudieron acudir a los estatales donde se dejó el pabellón muy alto. También existieron equipos femeninos en diferentes categorias y uno de ellos es el que se metió en la fase estatal con una estupenda labor a cargo de Mila Madariaga. Precisamente de aquella época se ha podido rescatar a Rosa Valverde, que fue la capitana, quien estuvo jugando mucho y bien.

Valverde será la entrenadora en esta temporada. Se ha animado a enseñar al equipo un poco de técnica para empezar a rodar y afrontar la temporada que viene. El objetivo es que las chicas en la comarca puedan practicar un deporte bonito, muy competitivo, que enganche a quienes lo practican y que en sí mismo es todo un espectáculo.

Rosa Valverde destaca la gran ilusión y ganas que ha encontrado entre las jugadoras que se están entrenando, asi como la implicación que ha visto por parte del Goierri KE y ambos Ayuntamientos con sus alcaldes muy interesados.

La nueva entrenadora explicaba esta semana que el reto actual se centra en «esponsorizar el equipo», así como los gastos que genere la participación en la competición en la temporada que llega. «Incluso hemos solicitado una entrevista con la directora de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa que ya tiene conocimiento de esta iniciativa», remarcó.

La que será la entrenadora del conjunto conoció una etapa del pasado en la que entrenar no era para todos igual. Ellas tuvieron que hacerlo en la calle, lloviese, nevase o lo que hiciese, mientras que otros deportes disfrutaban de mejor consideración en pista cubierta. «El deporte masculino y el femenino tienen que recibir el mismo trato y consideración, y estaremos ahí para exigir el derecho a entrenar y jugar a cubierto, como los demás», afirmó.

Un nuevo reto

Su hija Ana está en el equipo y comentó entre las jugadoras que su madre había jugado hace años y todas las miradas fueron a parar a ella, hasta que un día decidió aceptar asumir esa responsabilidad. Valverde actualmente es presidenta de la Asociación Vasca de Calidad Asistencial y se encuentra en plena organización de un congreso en Donostia para octubre. No obstante, vio la ilusión que se ha generado y no pudo decir que no.

Preparativos

Los entrenos comenzaron en mayo y siguen en julio con un impás de agosto. Para septiembre se piensa presentar el equipo en sociedad, aprovechando las fiestas y en octubre comenzará la competición a nivel Gipuzkoa, sin que por el momento sepan en qué categoría.

Las gestiones para crear el equipo están ya realizadas ante los organismos correspondientes, de eso se ha ocupado el club y están en marcha. Algunas gestiones se han iniciado con la Federación de Bizkaia para intentar traer un equipo femenino con el que enfrentarse y adquirir la experiencia en el plano competitivo. La fase de entrenamientos y competición se plantea en el Aldiri porque es el único espacio que cuenta con anclajes.

Valverde está segura de hay madera para estar en un buen nivel de voleibol a nivel autonómico, pero esto no ha hecho más que empezar y ya se irá viendo a dónde les lleva.