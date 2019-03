Movilizaciones y actos para hoy, Día Internacional de la Mujer Cadena humana. El año pasado. FJAG URRETXU. Viernes, 8 marzo 2019, 00:12

Hoy, 8 de marzo, todo suma para impulsar una jornada absolutamente reivindicativa para la mujer. Desde el grueso de los colectivos feministas explican que «el objetivo es que las mujeres nos plantemos para demostrar cómo para todo si nosotras paramos. En comparación con el llamamiento del año pasado, esta vez hemos querido indicar a qué nos plantamos. Ante el sistema capitalista heteropatriarcal en el que vivimos, que pone en primer plano la acumulación de dinero, que nos obliga a encargarnos de los cuidados, que lleva a cabo una economía colonial que explota en especial a las mujeres y que tiene como sustento la familia tradicional o heteropatriarcal, en la que los trabajos realizados por las mujeres resultan gratuitos».

«Ante esto -afirman-, luchamos a favor de un sistema que ponga las vidas en el centro y este año se convoca una huelga de mujeres de 24 horas con estos ejes: Cuidados, Pensionitas, Estudiantes, Empleo, y Consumo». Desde la plataforma feminista de la comarca han elaborado un programa de actividades.

A las 9.00 comenzarán con una carabana de coches desde Etxeberri. A las 12.00 Emakatea, una cadena de mujeres comenzando desde Areizaga kalebarren y que finalizará en la plaza de Zumarraga, donde se habilitarán espacios para que las participantes puedan escribir sus sensaciones, comentarios...

Después, las organizadoras y las mujeres que quieran unirse comerán en la Casa de Las Mujeres. Cada cual llevará su comida. En la sobremesa habrá juegos e incluso karaoke. Sobre las 18.00 un concierto acústico de Uxue y Ainhoa Plágaro en la plaza Gernikako Arbola de Urretxu, a lo que seguirá a las 19.00 una manifestación y cacerolada desde la plaza Areizaga Kalebarren.

Al ser también una huelga de consumo, invitan a la gente a no consumir. En cuanto a ello, se han puesto en contacto con la asociación Bi-tartean y esperan obtener la implicación de los bares también, aunque no hayan podido desarrollarlo con ellos de uno en uno. Además, aquellas mujeres que no puedan dejar sus trabajos tienen otras formas de participar: ponerse un brazalete morado, poner los delantales en el balcón, divulgar la huelga, facilitar hacer huelga a las mujeres en comercios...

Para terminar, desde la Coordinadora Feminista ven importante la colaboración de los hombres. Les piden que pongan prioridad a los trabajos de cuidados, de modo que las mujeres puedan tomar las calles.