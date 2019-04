Medidas para paliar el paso de la Itzulia 2019 por la localidad Una imagen de la Itzulia en la edición del año pasado. / FÉLIX MORQUECHO FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Sábado, 6 abril 2019, 00:11

El lunes se disputará la primera etapa de la Itzulia 2019, la vuelta ciclista al País Vasco. Será una contra reloj individual con comienzo y final en Zumarraga. La salida del primer corredor está anunciada para las 14.15 horas, y se prevé la llegada del último corredor a meta hacia las 17.30. A consecuencia de ello, varias carreteras quedarán cortadas al tráfico entre las 12.30 y las 18.00 horas, aproximadamente.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Urretxu, en una nota de prensa, comunica a sus vecinos que ha realizado un esfuerzo para que los inconvenientes que pueda generar la Itzulia en el municipio sean los menores posibles. En reuniones mantenidas con la organización se han propuesto y acordado las siguientes mejoras: las entradas y salidas de Urretxu quedarán garantizadas durante todo el día. No se realizará ningún corte de tráfico en las calles de Urretxu durante todo el día excepto en la calle Ipeñarrieta, frente a Irimo-Sarralde, ya que la carrera pasa por ahí. Se utilizará Mugitegi como vía alternativa. En las calles de Urretxu no se producirá ninguna prohibición de aparcamiento durante todo el día. Quedarán garantizadas las salidas y entradas al polígono Mugitegi de Urretxu.

Las entradas a Urretxu se realizarán por la carretera de Azkoitia (Matxinporta- Gerra). No se podrá entrar de la estación de Zumarraga a Urretxu utilizando el puente del Isabel, y no se podrá entrar de Zumarraga a Urretxu por la plaza Areizaga-Kalebarren. Las salidas se podrán realizar hacia la carretera de Azkoitia (Matxinporta-Gerra). No se podrá salir hacia Zumarraga por la plaza Areizaga-Kalebarren (foto 4). Se podrá salir hacia Legazpi-Bergara por Mugitegi.

Pasos alternativos

Para poder garantizar dichas entradas y salidas, se habilitarán los siguientes pasos alternativos con el fin de compaginar la carrera y el tráfico. Se dispondrá de un paso alternativo en la salida de Mugitegi a Bergara (GI- 2632) para poder garantizar la carrera y las entradas y salidas de Mugitegi. Se habilitará un paso alternativo en la variante de Zumarraga (GI-631, tramo entre barrio Etxeberri y el túnel) para garantizar tráfico y carrera.

Se podrá entrar y salir de Mugitegi durante todo el día: las entradas tanto por la calle Ipeñarrieta (rotonda pequeña) como por Bergara (GI-2632), utilizando el paso alternativo, estarán garantizadas durante todo el día. Las salidas se realizarán por la carretera de Bergara (GI-2632), utilizando los pasos alternativos. No se podrá salir de Mugitegi a la calle Ipeñarrieta por la rotonda pequeña.

Líneas de autobús

Las entradas y salidas del vial F de Mugitegi a la calle Ipeñarrieta quedarán prohibidas para garantizar las seguridad, ya que la carrera pasa por ahí. Se recomienda realizar durante la mañana, antes de las 12.30 horas, los trabajos con vehículos en el vial F. Mientras se desarrolla la carrera, a fin de posibilitar las entradas y salidas de emergencia, dos personas de la organización garantizarán la seguridad. Todas las entradas y salidas al grupo San Martin entre las 12.30 y las 18.00 horas se realizarán por Barrenkale. La salida a Zumarraga por Kalebarren estará prohibida, ya que la carrera pasa por ahí.

Las líneas de autobús funcionarán con normalidad, excepto en el siguiente horario: 12.45 - 17.45, UK06 Zumaia- Hospital. Excepto en el poblado Aparicio, no habrá modificaciones. Tendrá las siguientes paradas (12.45-13.45 14.45-15.45 16.45-17.45). Los usuarios que quieran ir o venir de Legazpi deberán utilizar la parada de Izazpi auzoa.

Teniendo en cuenta las necesidades de la Itzulia, y a fin de agilizar el recorrido de las motos que acompañan a cada ciclista, y asimismo para que dichas motos no entren por las calles de Urretxu y garantizar la seguridad, utilizarán el tramo de bidegorri entre Areizaga-Kalebarren y el puente frente a BM. Por ello, mientras dure la carrera quedará prohibido el paso a todos los usuarios por dicho tramo de bidegorri.