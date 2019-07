Leire Arregi, premio a la mejor portada Premio. Maialen Fidalgo y Leire Arregi ayer. / AGUADO F.J.A.G. URRETXU Viernes, 19 julio 2019, 00:23

Ayer al mediodía se procedió a la entrega del premio acreditativo al que se ha hecho merecedora la joven de Arrasate Leire Arregi con su trabajo 'Atera plazara, dantzan eitera.

La entrega de premios estuvo presidida por la concejal Maialen Fidalgo, quien explicó que «los trabajos presentados han sido 13 y han contado con tres tipos de miradas y de opinión, la que se ha producido en Internet, la que ha emitido la Comisión de Festejos y la que la final ha tenido más peso, la que ha dado un jurado formado por el alcalde Jon Luqui Albisua, el arquitecto municipal Iñaki Mendizabal y Mikel Ruiz, ex carrocero». Por muy poca diferencia, el trabajo de Leire Arregi es el que ha resultado premiado.

La edil urretxuarra felicitó a la ganadora haciéndole entrega de un diploma acreditativo, así como el montante monetario que consistió en 300 euros.

Leire Arregi pertenece al colectivo Arrasate Margo Taldea con el que recientemente acudió a la Sala Juan de Lizarazu para participar en una muestra colectiva que contó con muchas visitas. «En esas fechas me enteré del concurso y decidí tomar parte, aunque de inicio lo tuve que pensar ... sé que las carrozas son emblemáticas pero me resultó dificil de reflejar así que fui buscando otras sensaciones festivas en las que la música es la protagonista y envuelve muchos motivos de esos días», asegura. La joven de Arrasate le ha dado un estilo de cómic, «que me gustó desde el primer momento».

La vencedora cuenta con formación de Grado en Creación y Diseño por la UPV en Bilbao. Actualmente se halla en el paro por lo que el premio le va a venir más que bien.

Vocacional

«Esta carrera es muy difícil de cara a conseguir un trabajo, sin embargo es una formación vocacional, la cursas porque te gusta y la vives con intensidad. Porque he ganado, pero cuando no ganas igualmente está detrás el trabajo realizado y eso es una vivencia de la que disfrutas, porque amas lo que haces», afirma.

El cartel premiado, así como los presentados al concurso o una selección de los mismos, se exponen en la casa de cultura Aizpurunea de Urretxu hasta el 27 de septiembre.

Felicitamos a la ganadora y a la organización, que ha contado con un nivel muy bueno y la decisión no ha sido fácil.