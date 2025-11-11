Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Al frente de los fogones, las voluntarias de San Martín.

Al frente de los fogones, las voluntarias de San Martín. Fotos: Limia

85 kilos de morcilla e innumerables litros de chocolate por San Martín

Urretxu celebra en gran ambiente su tradicional fiesta en la carpa de la plaza Iparragirre

Cristina Limia

Cristina Limia

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:43

Urretxu se encuentra celebrando en gran ambiente San Martín. A la numerosa misa celebrada a las diez de la mañana en la parroquia de San Martín de Tours le ha seguido un consistente lunch de morcillla, callos y vino en el hogar del jubilado Aterpe. La fiesta de desarrolla ahora en la carpa de la plaza Iparragirre. El grupo de voluntarias y voluntarios de San Martín ha preparado litros y litros de chocolate y 85 kilos de morcilla para el disfrute de niños y mayores. Durante la tarde habrá juegos infantiles, chocolatada, deportes rurales con Urretxu Zumarragako Herri Kirol Elkartea, degustación de pintxos de morcilla, la rifa de dos jamones cuya recaudación será para la asociación Gernika-Palestina y una kalejira del taller de música Iparragirre Balerdi y el grupo de txistularis Lizarriturri. A falta del cerdo Martintxo debido a las restricciones de ferias ganaderas frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 30 de noviembre, han colocado su foto.

