Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación oficial del equipo, realizada ayer por la tarde, en las instalaciones de Talleres Mecánicos Telleria.

«Juventud, talento y ganas de crecer» en las filas del Goierri Talleres Mecánicos Telleria

El equipo de baloncesto competirá en la 2º División Nacional con un grupo «que ha trabajado duro para formar un conjunto competitivo y comprometido»

Cristina Limia

Cristina Limia

Martes, 21 de octubre 2025, 10:39

Comenta

El club Goierri ha presentado oficialmente al equipo de baloncesto senior masculino que esta temporada competirá en la 2ª División Nacional con un acto celebrado ayer, en instalaciones del que será su patrocinador, Talleres Mecánicos Telleria, igualmente patrocinador del equipo alevín femenino. El evento contó con la presencia de los entrenadores Jon Lekuona y Telmo Igartua, quienes destacaron la ilusión y el compromiso del grupo para afrontar una temporada exigente, pero llena de oportunidades. «Tenemos un equipo joven, con talento y muchas ganas de crecer. Vamos a dar guerra», indicó Lekuona. El equipo estará compuesto por los jugadores Ekain Alustiza, Jon Amondarain, Xabier Blázquez, Oier Chico, Iker Esnal, Unai Fragua, Luken Gabilondo, Eder Otaegui, Aimar Pascual, Ibon Samaniego, Aitor Villalain y Julen Zaldua.

Durante el acto, José Luis Romero, responsable de Talleres Telleria, reafirmó el compromiso de la empresa con el deporte local. «Valoramos el deporte como actividad cohesionadora y de desarrollo de nuestra sociedad, creemos en el proyecto del Goierri y estamos orgullosos de formar parte de esta nueva etapa. El compromiso, el esfuerzo y la pasión que transmiten estos equipos, son valores que también representan a las personas que forman parte de Talleres Mecánicos Telleria», trasladó.

El coordinador de la sección de baloncesto de Goierri K.E, Sergio Galdeano, habló del entusiasmo del inicio de esta nueva campaña. «Este comienzo nos ilusiona especialmente. Hemos trabajado duro para formar un grupo competitivo y comprometido, y confiamos en que la afición disfrutará con nosotros», señaló.

La temporada arrancará con un calendario competitivo en el que el Goierri buscará consolidarse como uno de los referentes de la categoría. «La afición, como siempre, será clave en cada partido», pusieron en valor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  5. 5 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  8. 8 La tienda que reabre en San Sebastián con concierto en su fiesta de inauguración
  9. 9

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico
  10. 10 El camping de autocaravanas de Oriamendi ya tiene licencia de obra y abrirá en verano de 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Juventud, talento y ganas de crecer» en las filas del Goierri Talleres Mecánicos Telleria

«Juventud, talento y ganas de crecer» en las filas del Goierri Talleres Mecánicos Telleria