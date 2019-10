Interesgunea llegará el martes día 29 con el tema 'Cuando el cáncer entra en una familia'

El tema elegido para esta ocasión será '¿Cuándo pedir ayuda cuando el cáncer entra en una familia?', de la mano de la delegación de la asociación contra el cáncer de Zumarraga y Urretxu. El cáncer supone un impacto tanto para el afectado como para el entorno que le rodea: pareja, familia, amigos, trabajo... Éstas consecuencias afectan de manera psicológica, social y económica. Se puede decir que los seres queridos del paciente con cáncer sufren en las mismas áreas que el paciente. Por eso mismo existen grupos de apoyo a familiares y pacientes; estos grupos ofrecen apoyo psicológico e informativo para guiar y ayudar a gestionar cada situación.

Situación que revienta como una bomba en medio de la vida de todos, el afectado y quienes viven con él/ ella y de eso tratará la charla a la que están todos invitados.

Se hace difícil determinar unas pautas de conducta, puesto que cada situación es distinta y no son comparables en muchos casos; pero sí se pueden dar unas pautas generales de actuación: el afectado es el protagonista de la situación, por ello el entorno deberá adaptarse a él, que no deberá sentirse empujado a tener una actitud animada y positiva, cada cual es un mundo y ha de fluir con sus propias sensaciones. La angustia y el miedo estarán presentes pero el efermo no ha cambiado, sigue siendo la misma persona. Seguro que en el pasado han afrontado situaciones estresantes, recordarlas y ver que se han superado puede ser de gran ayuda. El apoyo del entorno, la cercanía será de vital importancia.

Estas y otras miradas al tema nos acercarán para comprender y aprender a manejarnos correctamente ante la situación sobrevenida.