La infancia en lugares de conflicto, en el ciclo actual de Butak21 Condicionamiento. Fotograma de la película que muestra el papel de la mujer en Afganistán. La película 'El pan de la guerra' se proyecta mañana en el cine Zelai Arizti a las 20.30 cambiando de día, habitualmente en viernes FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:20

Después de la emoción que inundó la sala al ver las andanzas del niño protagonista de Cafarnaúm, esta semana Butak 21 nos lleva a Afganistán; allí miles de niñas son disfrazadas de chicos por sus padres para esquivar la vergüenza de haber traído al mundo una hija y así poder tener la libertad de ellos, ir a la escuela y poder jugar en la calle. Todo ello prohibido para ellas. Cuando crecen y están en edad de casarse, sus padres vuelven a esconderlas debajo de un burka.

La protagonista de 'El pan de la guerra' es Parvana, una niña de once años que vive en la capital, Kabul, durante el periodo de dominio de los talibanes. Al ser su padre detenido, los miembros de la familia se quedan sin recursos y, debido a que las mujeres tienen prohibido ganar dinero, deciden transformar a Parvana en un chico para poder trabajar. La película explora la cultura, historia y belleza de Afganistán desde un punto de vista femenino, con un toque de realismo mágico a través de los cuentos que narra la protagonista a su hermano pequeño.

Este largometraje del prestigioso estudio irlandés Cartoon Saloon, está basada en una conocida novela de la escritora y activista Deborah Ellis ('The breadwinner'), producida por Angelina Jolie, y dirigida por Nora Twomey, una de las realizadoras y animadoras más relevantes del momento.

Según explican desde Butak21 «este equipo pone todo su talento, inteligencia y sensibilidad en la denuncia a través de la historia de Parvana, creada a partir de varias niñas reales conocidas por Ellis en los campos de refugiados afganos en Pakistán». Se trata de una película «hecha con la intención de que, además de los adultos, otros niños del mundo asistan a su proyección».

La directora explicó sobre su trabajo que «queremos que los niños puedan ver una película que tenga un poco de verdad o que quizás les plantee alguna pregunta. Tenemos el deber de ayudar a nuestros hijos a sobrellevar y tratar de entender el mundo. Eso es lo que me encantó de la novela de Deborah, ella empuja con suavidad a los niños hacia la conciencia». 'El pan de la guerra' se proyectará mañana a las 20.30 horas en el cine Zelai Arizti.

Proximas proyecciones

La próxima cita con el cine club Butak21 será el jueves día 7 de noviembre (20.30) con la película 'El silencio de los otros', dirigida por Almudena Carracedo y Robert Bahar. Se trata del último Goya al mejor documental -entre otros premios-, producida por Pedro Almodóvar, y aborda la historia de supervivientes del franquismo, y de los hijos de desaparecidos que, ya ancianos, no cejan en la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos.

El 28 de noviembre (20.30 ) se proyectará 'I am not your negro', dirigida por Raoul Peck. Se trata de una película inolvidable por su originalidad, furia, y su belleza narrativa. Basada en textos de James Baldwin, la narración cuenta la segregación en la sociedad estadounidense, un mal endémico que no ha caducado, y la lucha por los derechos civiles. Sin miramientos, y enfrentando con crudeza la historia de la violencia racista en Estados Unidos, 'No soy tu Negro' es una película actual, imprescindible, que dice mucho de la condición humana.