Gurutze auzoa y Gainzabal tienen luz verde en Urretxu Solar para las VPO. La parte alta, en primer plano, será donde se construya un lote de protección oficial. FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:09

El Pleno del Ayuntamiento de Urretxu, en sesión extraordinaria celebrada el pasado lunes, aprobó por unanimidad el convenio de ejecución urbanística entre los propietarios del ámbito de Gurutza Auzoa y el Ayuntamiento para que las obras de las 24 viviendas previstas ejecutar en la primera fase puedan iniciarse antes de la finalización del próximo verano.

Los acuerdos más significativos del convenio aprobado, que fue objeto de exposición al público mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, en su número 71 del pasado jueves 12 de abril, son los siguientes: que el Ayuntamiento, para hacer posible la construcción de las viviendas de protección pública en dicho ámbito, posibilitará la ejecución de la unidad en dos fases; que el Ayuntamiento igualmente facilitará el desarrollo de las viviendas al acordar dividir el abono del 15% del aprovechamiento que le corresponde en dos pagos, dividiendo el mismo en atención a las viviendas que se construirán en cada una de las fases; que, del mismo modo, el Ayuntamiento autorizará que la urbanización se ejecute en dos fases, pero garantizando que la promotora acondicione tanto la parcela donde se construirán las 33 viviendas restantes como las parcelas públicas de la segunda fase con las mismas características que las de la primera, y que la licencia de obras deberá solicitarse a los diez días de la firma del convenio.

Gainzabal

En la misma sesión plenaria se aprobó por unanimidad el convenio de colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Urretxu.

Los acuerdos más significativos del convenio aprobado, que fue objeto de exposición al público mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, en su número 70 del pasado jueves 11 de abril, son los siguientes: que el objeto del convenio es posibilitar la promoción de vivienda de protección social en alquiler en el A.I.R. 16 Gainzabal (Lilibaso); que el Ayuntamiento cederá una finca de su propiedad al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco para que éste construya en la misma 24 viviendas de protección social en alquiler; que el Ayuntamiento recibirá a cambio, 4 de dichas viviendas, para atender diversas necesidades sociales, tales como las de emergencia social, el alojamiento de mujeres víctimas de violencia de género, etc, reservándose el Ayuntamiento, si el edificio no fuera construido en los plazos establecidos en el convenio o no se mantuviera el uso de vivienda de protección social durante los 30 años siguientes, la posibilidad de resolver la cesión y la reversión de la parcela, y en su caso, incluso la reversión de la edificación.

Para finalizar, el concejal de urbanismo indicó que el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, tiene intención de licitar las obras de excavación y estabilización del talud donde se construirán las viviendas en julio, por lo que se espera que dichas obras puedan iniciarse antes de que finalice el presente ejercicio.

Otros temas

Además lograron aprobación unánime el recurso de reposición presentado frente a la aprobación definitiva del Inventario de Caminos Rurales; Inventario municipal de Bienes y Derechos: actualización a 31-12-2018; Aprobación, Ratificación de Resolución de Alcaldía de 13 de mayo de 2019 de modificación del convenio encomienda de gestión con la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la gestión de los procesos selectivos unificados de ingreso en categoría de agente de la escala básica de la policía local.