«Un gran concierto para un gran órgano»
Ximun Sorzabalbere, Gerardo Rifón, Oier Gastón, Juncal Baroja y el coro parroquial de Urretxu hicieron inolvidable el 135 aniversario del órgano de la parroquia de San Martín de Tours
Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:03
Su objetivo era hacer brillar al órgano romántico de la parroquia de San Martín de Tours en su 135 aniversario y lo lograron con creces. ... Los organistas Ximun Sorzabalbere, Gerardo Rifón y Oier Gastón, la soprano del Orfeón Donostiarra Juncal Baroja y el coro parroquial de Urretxu ofrecieron un sensacional concierto el viernes por la tarde, en la iglesia urretxuarra, que quedará para la posteridad dentro de la historia del «pequeño gran instrumento», de dimensiones más reducidas que las de otros muchos órganos de Gipuzkoa, pero extraordinario potencial musical.
El concierto, organizado por la parroquia a propuesta de Oier Gastón, quien se implicó de lleno en los preparativos, culminó con la entrega de un cuadro con la imagen del órgano y la inscripción de su 135 aniversario a los organistas, la soprano Juncal Baroja, el director del coro parroquial de Urretxu Xabier Barriola y el alcalde de la localidad, Jon Luqui.
Misa del día de San Martín
Por otro lado, desde la parroquia de San Martín de Tours informan que este martes, día de San Martín, habrá misa en la iglesia de San Martín de Tours a las 10.00 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión