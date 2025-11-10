Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gerardo Rifón, Juncal Baroja, Ximun Sorzabalbere y Oier Gastón junto al coro parroquial de Urretxu el viernes, en la iglesia de San Martín de Tours.  
Urretxu

«Un gran concierto para un gran órgano»

Ximun Sorzabalbere, Gerardo Rifón, Oier Gastón, Juncal Baroja y el coro parroquial de Urretxu hicieron inolvidable el 135 aniversario del órgano de la parroquia de San Martín de Tours

Cristina Limia

Cristina Limia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:03

Su objetivo era hacer brillar al órgano romántico de la parroquia de San Martín de Tours en su 135 aniversario y lo lograron con creces. ... Los organistas Ximun Sorzabalbere, Gerardo Rifón y Oier Gastón, la soprano del Orfeón Donostiarra Juncal Baroja y el coro parroquial de Urretxu ofrecieron un sensacional concierto el viernes por la tarde, en la iglesia urretxuarra, que quedará para la posteridad dentro de la historia del «pequeño gran instrumento», de dimensiones más reducidas que las de otros muchos órganos de Gipuzkoa, pero extraordinario potencial musical.

