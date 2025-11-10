«Un gran concierto para un gran órgano»

Su objetivo era hacer brillar al órgano romántico de la parroquia de San Martín de Tours en su 135 aniversario y lo lograron con creces. ... Los organistas Ximun Sorzabalbere, Gerardo Rifón y Oier Gastón, la soprano del Orfeón Donostiarra Juncal Baroja y el coro parroquial de Urretxu ofrecieron un sensacional concierto el viernes por la tarde, en la iglesia urretxuarra, que quedará para la posteridad dentro de la historia del «pequeño gran instrumento», de dimensiones más reducidas que las de otros muchos órganos de Gipuzkoa, pero extraordinario potencial musical.

El concierto, organizado por la parroquia a propuesta de Oier Gastón, quien se implicó de lleno en los preparativos, culminó con la entrega de un cuadro con la imagen del órgano y la inscripción de su 135 aniversario a los organistas, la soprano Juncal Baroja, el director del coro parroquial de Urretxu Xabier Barriola y el alcalde de la localidad, Jon Luqui.

Misa del día de San Martín

Por otro lado, desde la parroquia de San Martín de Tours informan que este martes, día de San Martín, habrá misa en la iglesia de San Martín de Tours a las 10.00 horas.