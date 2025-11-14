Gorka Zufiaurre, Jon Ander López y Lurdes Etxaniz, invitados de la biblioteca humana del jueves

La Mesa de Diversidad y Convivencia de Urretxu cuenta con cinco magníficos invitados para la 'biblioteca humana' sobre diversidad funcional que llevará a cabo ... el próximo jueves, 20 de noviembre, a las 17.00 horas, en las instalaciones de la biblioteca de la localidad. Jon Ander López Lucas, joven local con discapacidad visual que forma parte del grupo 'Los Diversos' como batería y viene ofreciendo diversas charlas, Gorka Zufiaurre Niño, querido y conocido actor urretxuarra de cine y televisión, Mónica Moro Pastor, educadora de Aspace, Miguel Ángel Gómez Carro, representante de Aspace y persona con parálisis cerebral, y Lurdes Etxaniz Osinalde, madre de una persona con parálisis cerebral de Aspace, serán las cinco 'personas libro' de esta edición de la 'biblioteca humana', la tercera que se realiza en el municipio.

«Quienes asistan podrán charlar durante 15 minutos con estas cinco 'personas libro' invitadas, a través de sus historias y vivencias personales, nos ayudarán a dejar a un lado los prejuicios e ideas erróneas que podamos tener en torno a la diversidad funcional y conocer otras realidades. Que mejor que hacerlo con ellas, personas con diversidad funcional que viven en el territorio, sus familias y sus educadores y educadoras», señalan desde la Mesa de Diversidad y Convivencia de Urretxu.

Se trata de la tercera y última actividad del programa 'En noviembre diversidad funcional sobre la mesa' organizado desde dicha Mesa. La primera tuvo lugar el día 6 y consistió en la presentación del documental 'Isiltasunetik mundura' y posterior coloquio con sus protagonistas. La segunda se llevó a cabo el pasado jueves por la tarde en la plaza Gernikako Arbola y fue una sesión de baile en familia con el grupo de jóvenes con diversidad funcional Bakuntza, de la que hacen una fantástica valoración. «Crearon un gran ambiente y disfrutamos muchísimo», reseñan.

La diversidad funcional

Recuerdan que a través de estas actividades, enmarcadas en el II. Plan de Diversidad y Convivencia, el Ayuntamiento de Urretxu ha buscado poner la diversidad funcional sobre la mesa y fomentar la reflexión y el acercamiento a la realidad, derechos, capacidades, necesidades y la discriminación a la que se enfrentan a diario las personas con diversidad funcional en la comunidad de la que forman parte. El acceso a todas las actividades es gratuito y libre. Animan a quienes deseen más información sobre este programa o sobre la Mesa de Diversidad y Convivencia en general a llamar al número de teléfono 693 900 568 o enviar un correo a la dirección aniztasuna@ urretxu.eus.