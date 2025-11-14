Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Formidable ambiente en la sesión de baile en familia ofrecido por los jóvenes del grupo Bakuntza el jueves, en la plaza Gernikako Arbola.

Urretxu

Gorka Zufiaurre, Jon Ander López y Lurdes Etxaniz, invitados de la biblioteca humana del jueves

Ejercerán de 'personas libro' junto a Mónica Moro y Miguel Ángel Gómez a las 17.00 horas, en la biblioteca de Urretxu

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59

La Mesa de Diversidad y Convivencia de Urretxu cuenta con cinco magníficos invitados para la 'biblioteca humana' sobre diversidad funcional que llevará a cabo ... el próximo jueves, 20 de noviembre, a las 17.00 horas, en las instalaciones de la biblioteca de la localidad. Jon Ander López Lucas, joven local con discapacidad visual que forma parte del grupo 'Los Diversos' como batería y viene ofreciendo diversas charlas, Gorka Zufiaurre Niño, querido y conocido actor urretxuarra de cine y televisión, Mónica Moro Pastor, educadora de Aspace, Miguel Ángel Gómez Carro, representante de Aspace y persona con parálisis cerebral, y Lurdes Etxaniz Osinalde, madre de una persona con parálisis cerebral de Aspace, serán las cinco 'personas libro' de esta edición de la 'biblioteca humana', la tercera que se realiza en el municipio.

