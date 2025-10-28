Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El urretxuarra ha sido premiado por su Sonata número 3 'Peace Dream'.

Urretxu

Gorka Hermosa, «más que feliz» tras recibir el premio a la mejor composición del año para acordeón

Por quinta vez, la Confederación Mundial del Acordeón ha reconocido su talento mediante este importante galardón

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

Gorka Hermosa acaba de recibir el premio a la mejor composición del año para acordeón. Es la quinta vez que la Confederación Mundial del ... Acordeón reconoce su talento con este importante galardón, ante lo que el urretxuarra se muestra «más que feliz». El denominado 'International Composition Contest' se celebra cada año en un lugar diferente del mundo, habiendo tenido lugar en esta ocasión en Montargis, Francia. Hermosa ha sido premiado por su Sonata número 3 'Peace Dream', la versión para acordeón solo de la obra 'Peace Dream' Concerto. Fue concebida para ser estrenada en el Festival por la Paz celebrado en mayo de 2024 en el gran auditorio de la Berliner Philarmonie. Gorka escribió una obra para ser interpretada por tres solistas, uno ucraniano, otro ruso y él mismo, con orquesta. La obra está basada en dos melodías tradicionales: la ucraniana 'веснянка' (Peca) y la rusa 'Утушка луговая' (Pato de pradera), que se relacionan en toda la pieza de diferentes maneras: lucha, amor, odio, guerra, esperanza... En el primer movimiento se evocan tiempos pasados mejores, la guerra actual y la esperanza por un futuro mejor, el segundo movimiento medita sobre la irracionalidad de la violencia en el ser humano y el tercero pone de relieve las dos contradictorias caras, la infernal y la bondadosa de la especie humana, intercalando desde pasajes de diabólica dificultad y velocidad hasta pasajes recitados de la Biblia como 'no matarás', 'ofrece la otra mejilla', 'perdona serás perdonado', 'ama al prójimo como a ti mismo'... Tras el exitoso estreno de esta obra en Berlín, Vladimir Stupnikov, ganador de los principales concursos internacionales de acordeón en los últimos años, propuso a Hermosa arreglarla para acordeón y la grabó, siendo la versión que ha escuchado el jurado del concurso a la mejor composición para acordeón del año.

