Gorka Hermosa, «más que feliz» tras recibir el premio a la mejor composición del año para acordeón

Gorka Hermosa acaba de recibir el premio a la mejor composición del año para acordeón. Es la quinta vez que la Confederación Mundial del ... Acordeón reconoce su talento con este importante galardón, ante lo que el urretxuarra se muestra «más que feliz». El denominado 'International Composition Contest' se celebra cada año en un lugar diferente del mundo, habiendo tenido lugar en esta ocasión en Montargis, Francia. Hermosa ha sido premiado por su Sonata número 3 'Peace Dream', la versión para acordeón solo de la obra 'Peace Dream' Concerto. Fue concebida para ser estrenada en el Festival por la Paz celebrado en mayo de 2024 en el gran auditorio de la Berliner Philarmonie. Gorka escribió una obra para ser interpretada por tres solistas, uno ucraniano, otro ruso y él mismo, con orquesta. La obra está basada en dos melodías tradicionales: la ucraniana 'веснянка' (Peca) y la rusa 'Утушка луговая' (Pato de pradera), que se relacionan en toda la pieza de diferentes maneras: lucha, amor, odio, guerra, esperanza... En el primer movimiento se evocan tiempos pasados mejores, la guerra actual y la esperanza por un futuro mejor, el segundo movimiento medita sobre la irracionalidad de la violencia en el ser humano y el tercero pone de relieve las dos contradictorias caras, la infernal y la bondadosa de la especie humana, intercalando desde pasajes de diabólica dificultad y velocidad hasta pasajes recitados de la Biblia como 'no matarás', 'ofrece la otra mejilla', 'perdona serás perdonado', 'ama al prójimo como a ti mismo'... Tras el exitoso estreno de esta obra en Berlín, Vladimir Stupnikov, ganador de los principales concursos internacionales de acordeón en los últimos años, propuso a Hermosa arreglarla para acordeón y la grabó, siendo la versión que ha escuchado el jurado del concurso a la mejor composición para acordeón del año.

En los últimos 9 años, más de 60 orquestas de todo el mundo (EE.UU., China, Corea, Brasil, Turquía y orquestas europeas como la Berliner Symphoniker) han interpretado las composiciones orquestales de Hermosa, siendo tocadas en auditorios como la National Opera Kennedy Center de Washington. Sus canciones han sido grabadas por artistas como Silvio Rodríguez. Galardonado con el Premio de Composición CIA-IMC UNESCO en 2013. Como intérprete, fue el primer acordeonista en tocar con una orquesta sinfónica en España (la Orquesta Sinfónica de R.T.V.E) y posteriormente, lo ha seguido haciendo con otras diversas orquestas (como la Orquesta Sinfónica de Euskadi). Ha dado conciertos por China, Irán, América y Europa y masterclasses en los conservatorios más importantes del mundo. Ha colaborado con músicos tan variados como Ara Malikian, La Mari de Chambao, India Martínez, Carles Benavent, Asier Polo, Celtas Cortos... Desde que en 2022 se organizara en Tianjin (China), cada año se celebra un concurso que lleva su nombre, donde acordeonistas de todo el mundo interpretan sus obras. En 2020 fue nombrado Embajador de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa y en 2019 se fundó en su honor la 'Accademia di Música Hermosa' en Nicosia (Italia). Ha publicado 7 libros, grabado 13 CDs propios, colaborado en más de 30 y recientemente ha codirigido el documental 'Auspoa & Tunela'.

