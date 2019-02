Goierri Iparragirre 2020 recibe mañana al Mondragon Unibertsitatea en el Aldiri Goierri. El entrenador dando consejos a sus pupilos. / UNAI DEMI Llaman a la afición a que acuda a animar al equipo y colocarán sillas a pie de pista para los socios FJAG Viernes, 22 febrero 2019, 00:16

Goierri Iparragirre 2020 se mida esta semana con el Mondragon Unibertsitatea, equipo que cuenta con dos jugadores extranjeros, más tres jugadores venidos de la Leb Oro. Los tres son vitorianos y entre ellos está Dani, conocido en el Aldiri, donde jugó la anterior etapa del Goierri en la liga EBA. Es decir, como se dice coloquialmente en el mundillo deportivo, jugadores fichados a base de talonario. Ante la clase de estos jugadores, a los locales no les queda más remedio que sacrificarse para conseguir una victoria muy complicada ante estos equipos.

Mondragon Unibertsitatea se encuentra en la cuarta posición de la tabla clasificatoria, entre los gallitos, y viene de vencer por 78 a 68 al Ordizia la semana pasada. Por su parte, Goierri Iparragirre 2020 viene de perder en propia cancha contra CB La Flecha por un 70 a 79 y es décimo en la clasificación. Su rival de mañana en la cancha del Aldiri Arena no se lo va a poner nada fácil y como el pasado sábado no se consiguió ganar, no queda otra que multiplicarse para intentar lograr una victoria que metería presión en la zona baja de la tabla. Al menos debería meter distancia para buscar la permanencia.

En este contexto, se espera que mañana se llene el polideportivo, para conducir a los jugadores locales a la victoria. Para apoyar más a los jugadores se van a colocar sillas a pie de pista para los socios, esperando que acudan el mayor número posible para animar. La cita es a las 16.30 horas.