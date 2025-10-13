Gernika-Palestina convoca una manifestación en Urretxu y Zumarraga

C. L. urretxu. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Convocada por la iniciativa ciudadana Gernika-Palestina, una manifestación recorrerá las localidades de Urretxu y Zumarraga este miércoles, a partir de las 19.30 horas, con salida desde la plaza Areizaga-Kalebarren. «Es necesario un alto el fuego indefinido, una profundización en el aislamiento de Israel y un acuerdo para Palestina basado en los principios de igualdad, libertad y dignidad», reivindican desde el movimiento. «A la luz de los últimos acontecimientos que rodean la situación en Gaza, y dada la variabilidad de escenarios, Gernika-Palestina, en primer lugar, reitera que es solo a los palestinos y palestinas a quienes corresponde decidir el futuro de su país, y más aún en las dramáticas circunstancias de un genocidio», manifiestan. «Mientras tanto, consideramos necesario conseguir un alto el fuego inmediato e ilimitado, que la comunidad internacional refuerce las medidas a favor de Palestina, que se garantice la ayuda humanitaria básica lo antes posible y que se profundice en el aislamiento de Israel, así como defender el diálogo y la negociación política como el camino para alcanzar un acuerdo construido sobre los principios de igualdad, libertad y dignidad para Palestina», exponen.