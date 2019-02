Gari y Maldanbera presentarán su disco en Zelai Arizi el 15 de marzo FJAG Martes, 19 febrero 2019, 00:19

Impulsado por los Ayuntamientos de Urretxu y de Zumarraga, el próximo 15 de marzo el músico legazpiarra Gari, (Iñaki Igon Garitaonaindia) junto a Maldanbera presentará su último disco 'Beste denbora batean'. Será en Zelai Arizti aretoa, a las 22:30 horas. Y las entradas ya se pueden adquirir online.

Han transcurrido 3 años después de su anterior trabajo 'Ez da amaiera'. Esta vez llega con Maldanbera, la banda que le acompaña, integrada por Natxo Beltrán, Oier Aldekoa y Miguel Moyano. Gari recupera el formato de grupo.

Acertada producción de Jon Agirrezabalaga (We Are Standard, ahora WAS). De este nuevo trabajo se ha dicho que «no representa en Gari una ruptura radical respecto a su legado, por mucho que sea comprensible que genere algunos interrogantes a ciertos seguidores en un primer acercamiento. Una cita obligada para sus muchos seguidores».