La entrada en vigor de la OTA en las zonas 3 y 4 se aplaza a enero

La entrada en vigor de la ampliación de la OTA a las zonas 3 y 4 del municipio que engloban las calles Matxinporta, Nekolalde, ... Jauregi, Elizalde, los barrios Gurutze, Santa Bárbara (zona 3) y las calles Labeaga 33-51, Labeaga 70-74, Ipeñarrieta y el barrio Pagoeta (zona 4) se verá nuevamente pospuesta, esta vez hasta el mes de enero. El Ayuntamiento de Urretxu recuerda que en octubre ya trasladó a la ciudadanía que la puesta en marcha de esta OTA debía retrasarse debido a que muchos vecinos estaban realizando las solicitudes de las viñetas de residente durante los últimos días de septiembre y primeros días de octubre, y que su tramitación requería posponer su puesta en marcha.

En esta ocasión, el Ayuntamiento traslada que, debido a que durante todo el mes de octubre y estos primeros días de noviembre la ciudadanía sigue realizando solicitudes de viñetas de residente, se hace necesario volver a posponer la puesta en funcionamiento de dicho sistema en las indicadas zonas 3 y 4.

«Somos conocedores de los plazos que resultan necesarios para tramitar el gran número de solicitudes presentadas hasta la fecha, así como de la dificultad de la puesta en marcha de dicho servicio en el mes de diciembre. Teniendo en consideración los días festivos que se aproximan, como el puente de la Constitución, la feria de Santa Lucía y las navidades, hemos decidido posponer la puesta en marcha de la OTA en las zonas 3 y 4 hasta después de Reyes», explican. Añaden que, muy probablemente, la fecha de entrada del servicio en las mencionadas zonas sea el 12 de enero de 2026. No obstante, cuando se sepa de forma definitiva, será puesto en conocimiento de la ciudadanía con la debida antelación.