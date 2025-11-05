Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Labeaga 33-51 y 70-74, dos de las próximas zonas de OTA. LIMIA

Urretxu

La entrada en vigor de la OTA en las zonas 3 y 4 se aplaza a enero

El Ayuntamiento ha optado por esta medida ante el gran número de vecinos que continúa solicitando las viñetas de residente

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35

La entrada en vigor de la ampliación de la OTA a las zonas 3 y 4 del municipio que engloban las calles Matxinporta, Nekolalde, ... Jauregi, Elizalde, los barrios Gurutze, Santa Bárbara (zona 3) y las calles Labeaga 33-51, Labeaga 70-74, Ipeñarrieta y el barrio Pagoeta (zona 4) se verá nuevamente pospuesta, esta vez hasta el mes de enero. El Ayuntamiento de Urretxu recuerda que en octubre ya trasladó a la ciudadanía que la puesta en marcha de esta OTA debía retrasarse debido a que muchos vecinos estaban realizando las solicitudes de las viñetas de residente durante los últimos días de septiembre y primeros días de octubre, y que su tramitación requería posponer su puesta en marcha.

