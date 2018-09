La empresa Talleres Mecánicos Tellería S.A. acuerda oficialmente su llegada a los terrenos de Irimo Satisfacción. Luqui destacaba que este era un paso muy importante. Ayer mismo se hizo pública la firma entre la compañía y el Ayuntamiento de Urretxu tras la celebración del pleno ordinario FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Sábado, 15 septiembre 2018, 00:16

El acto más transcendental de la legislatura actual y de las últimas se ventiló este jueves en tan solo diez minutos de pleno extraordinario. Pero, como se suele decir, los buenos aromas llegan concentrados en la esencia de un tarro pequeño. Así, el pleno de la corporación aprobaba esta semana el Convenio de ordenación urbanística Irimo-Ipeñarrieta y abría la puerta de par en par a la llegada de la empresa Talleres Mecánicos Telleria SA.

Esto ocurre después de que el Boletín Oficial de Gipuzkoa -en su número 141 del pasado lunes 23 de julio- publicara la propuesta de convenio de ordenación urbanística alcanzado entre el Ayuntamiento de Urretxu y la empresa Talleres Mecánicos Telleria SA.

Sin dilación y sin luz ni taquígrafos, ayer mismo la dirección de la empresa estampó la firma del acuerdo con el Ayuntamiento, dando inicio a un proceso que durará tres años y medio, lapso en el que corresponderá proceder a derribos, saneamiento de suelos y construcción de edificios y rediseño del area perimetral actual. Cierto es que en esos diez minutos se concentran todos los esfuerzos de la legislatura encaminados a resolver uno de los problemas mas acuciantes que tiene nuestro suelo industrial y a la vez portada e imagen de la villa. Muchas horas y gestiones, muchas voluntades que reunir para ver estampada esta semana la tan deseada firma.

La desindustrialización en todo el territorio golpeó con dureza a Urretxu, que con esta noticia viene a recibir un halo de frescura en una zona degradada que empieza así a ver su regeneración, estimulando posiblemente otros asentamientos a lo largo de la línea donde también se encuentra Sarralde, donde las intervenciones del equipo de gobierno han venido siendo igualmente muy incisivas, solventando problemas de contaminación y limpieza.

Los acuerdos

El PGOU delimita un subámbito o ámbito independiente que coincidirá con la parcela ocupada por la antigua fábrica de Irimo, con las siguientes determinaciones urbanísticas. «Se tratará de un suelo urbano consolidado, destinado a un uso industrial. Se consolidarán tanto la edificabilidad como la ocupación de parcela existentes en la actualidad; el Ayuntamiento recibirá, una vez urbanizados y a cargo de la empresa, los espacios públicos incluidos en el subámbito, así como las obras complementarias de urbanización que sean precisas; deberá respetarse un paso al vial F de Mugitegi que, tras ser urbanizado por la empresa, deberá ser cedido al Ayuntamiento, ya que en la actualidad se trata de un vial privado con una servidumbre de paso».

A partir de ayer, Talleres Mecánicos Telleria SA se obliga a adquirir la finca ocupada por la antigua fábrica de Irimo en el plazo máximo de seis meses, obligándose a la implantación de la actividad en el plazo máximo de cinco.

Al tratarse de un suelo urbano no consolidado y no preverse un incremento de la edificabilidad, no tendrá obligación de ceder el 15% de la edificabilidad al Consistorio de Urretxu, como tampoco le será exigible el cumplimiento de los estándares dotacionales, si bien acordará con el Ayuntamiento las obras de urbanización complementarias que resulten precisas de ejecutar.

Por su reciente experiencia en la tramitación del expediente de calidad del suelo de Sarralde, el Consistorio se compromete a colaborar con Talleres Mecánicos Telleria SA en la tramitación del expediente de declaración de calidad del suelo de la parcela de Irimo, al objeto de agilizar su tramitación y que la empresa pueda disponer de la resolución correspondiente lo antes posible, para que pueda comenzar a ejecutar su proyecto también a la mayor brevedad.

Existe, además, un derecho de adquisición preferente a favor del Ayuntamiento de Urretxu para garantizar que el convenio no facilite una actuación especulativa por parte de la compañía. Así, el ente municipal se reserva un derecho de adquisición preferente con las siguientes condiciones. «La vigencia del mismo tendrá una duración de 10 años desde ayer, limitándose a la parte de la parcela que pudiera quedar vacante de edificaciones, circunscribiéndose la vigencia de dicho derecho a 5 años desde que se produzca la implantación de la actividad; si Talleres Mecánicos Telleria SA pretendiera transmitir la totalidad o parte de la parcela, deberá comunicárselo al Ayuntamiento de Urretxu con una antelación de, al menos, 4 meses; el Ayuntamiento de Urretxu podrá ejercer dicho derecho por el precio satisfecho por Talleres Mecánicos Telleria SA, más el incremento del IPC desde que se produzca la compra, más el valor de las inversiones realizadas, prorrateándose los costes de compra y mejoras en función de la superficie de la parcela que pudiera quedar vacante».

Esta es la mejor noticia de la legislatura. Ha contado con conocimiento previo de los demás grupos y supone el primer paso en un largo camino para recuperar un espacio industrial y atraer actividad.

Por ende, indirectamente se da valor a la parcela municipal de Sarralde y se plantea una salida, por fases, medioambiental y económica, a todo el área de Irimo y de paso se conseguirá dignificar la entrada del pueblo y la accesibilidad del barrio de Aparicio con el resto del municipio y viceversa.