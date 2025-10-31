«Empezamos antes que Steven Spielberg y hoy tenemos la alegría de llegar a la feria número 37»

El salón de Plenos de Urretxu este viernes, repleto de expertos y coleccionistas participantes en la feria de fósiles y minerales que permanece abierta hasta el domingo en el frontón Ederrena.

«Hoy tenemos la alegría de inaugurar la feria número 37 y lo primero que quiero decir es gracias, por vuestra presencia, por vuestro tiempo y por vuestra ilusión para hacer que siga siendo un éxito», ha trasladado Javier Aguado este viernes, en la recepción oficial brindada por el Ayuntamiento a todos los coleccionistas y expositores que participan en la feria de minerales, fósiles y gemas que, desde el viernes hasta el domingo, hace las delicias de aficionados y curiosos en el frontón Ederrena. El alcalde, Jon Luqui, les ha dado la bienvenida y reseñado que «para Urretxu es un placer» albergar la presente Semana de Mineralogía y Paleontología. «Da mucho ambiente al pueblo y conjuga numerosos objetivos, no somos un municipio turístico, pero hace que nos conozcan y reúne a un gran grupo de personas con un hobby peculiar, que termina convirtiéndose en una familia», ha puesto en valor.

Jon Luqui y Javier Aguado han aprovechado el momento para reconocer la labor de diversos colaboradores de esta gran semana urretxuarra. «Gente que no hace ruido, pero sin la cual, no sería posible hacer las cosas», ha indicado el primer edil. Han sido cinco las personas y entidades en recibir este reconocimiento, mediante la entrega de un diploma en el que se les da las gracias.

El primero de ellos ha sido para la mina vizcaína de Pandos, desde la que han donado a Urretxu una de las grandes sensaciones de la presente Semana de Mineralogía y Paleontología, una gran calcita de 2 toneladas de peso y 1,5 metros de alto y 1 metro de ancho, que desde el jueves se ubica en los jardines exteriores de la casa de cultura y el museo Urrelur. Desde dicha mina, gestionada por la empresa 'Micronizados Naturales S.A, Micronatur' (participada al 50% por el Ente Vasco de la Energía EVE), han acudido a recoger el diploma Alejandro Franco y Jesús Esteban Arispe, componentes del área de recursos geológicos del EVE. «Gracias a Alejandro, el terrible bloque de cristales de calcita que salió un día de la mina no acabó en la machacadora a la que va a parar el carbonato cálcico que se extrae de ella. Tuvo la sensibilidad de ver su excepcional valor como pieza y patrimonio, la salvaron y, a partir de ahora, podemos disfrutar de ella en Urretxu», ha explicado Javier Aguado.

La segunda reconocida ha sido la 'Asociación de amigos del museo de Molina de Aragón', que ha aportado varias obras, entre ellas, dos magníficas piezas de mosasaurio procedentes de Marruecos, a la exposición 'Dinosaurios, un viaje en el tiempo', abierta en el Portalón hasta el domingo.

El tercer reconocido, al que se le entregará el diploma en los próximos días, ha sido el zumarragarra Alberto Fernández, autor de las sensacionales reproducciones a escala de dinosaurios expuestas en el Portalón. Jon Luqui y Javier Aguado han destacado la gran repercusión que está teniendo esta muestra, así como la disponibilidad de Fernández para colaborar. El cuarto reconocimiento ha sido para Pablo Marcos, procedente de Valladolid, quien este sábado, a las 12.30, ofrecerá la charla 'Mosasaurios al descubierto', temática en torno a la que ha publicado un libro. Desde hace ocho años, se dedica a crear pequeños documentales que sube a Internet sobre criaturas prehistóricas y tiene más de 55.000 seguidores.

El quinto reconocimiento ha llegado con una importante carga sentimental, ya que ha estado dedicado al bilbaíno Juantxo Aberasturi, recientemente fallecido, y a su mujer Encarni Rodríguez, ambos participantes e impulsores de esta Semana de Mineralogía y Paleontología desde sus orígenes. «En otro formato más modesto que el de ahora, pero empezamos con ello antes de que Spielberg se pusiera a hacer sus películas, se abrió brecha y Juantxo fue una de las personas que apostó por este proyecto cuando no valíamos nada. Siempre tuvimos su apoyo y el de Encarni», ha indicado Javier Aguado. Su mujer ha recogido el diploma visiblemente emocionada.

Desde la mina de Pandos Los componentes del EVE Alejandro Franco y Jesús Esteban Arispe han explicado los orígenes de la calcita donada a Urretxu. Limia Componentes de la 'Asociación de amigos del museo de Molina de Aragón' Ha aportado diversas piezas a la exposición del Portalón. Limia Pablo Marcos Quien este sábado ofrecerá la charla 'Mosasaurios al descubierto'. Limia Encarni Rodríguez Viuda de Juantxo Aberasturi, visiblemente emocionada al recoger el diploma. Limia In memoriam Emotivo aplauso en recuerdo a Juantxo Aberasturi de todos los presentes. Limia 1 /

