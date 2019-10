El domingo arranca el ciclo musical de otoño con la coral Goiargi Coral Goiargi. Formada por voces procedentes de la comarca, su trayectoria es meritoria. / AGUADO Las actuaciones serán en la iglesia parroquial de San Martín de Tours a las siete de la tarde FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Viernes, 18 octubre 2019, 00:17

Este domingo día 20 de octubre noviembre la iglesia parroquial será escenario del primero de los cuatro conciertos que completarán en esta edición el ciclo de música coral de otoño que el Ayuntamiento de Urretxu y la Coral Goiargi ofrecen para deleite de los amantes de la buena música.

En la mañana de ayer, representantes de ambas instituciones presentaron el ciclo. Por su parte, Maialen Fidalgo explicó la programación y agradeció, en la persona de Javier Arratibel, la implicación de la coral Goiargi, gracias a la cual se hace posible este ciclo cada año.

Fidalgo destacó que las veladas tendrán lugar en el incomparable marco de la iglesia parroquial de San Martín de Tours .

Programación

Javier Arratibel, director de la coral Goiargi, se mostró feliz de que el ciclo goce buena salud y alcance su edición número 34. Agradeció igualmente su implicación al Ayuntamiento de Urretxu y destacó la labor del personal de Cultura.

El ciclo arrancará este domingo día 20 con la coral anfitriona, Goiargi Abesbatza, de Urretxu y Zumarraga.

El día 27 de noviembre actuará el músico y compositor local de proyección internacional Gorka Hermosa. Lo hará acompañado de Piruchi Apo y José Luis Montón.

El día 3 de noviembre, la coral invitada será Mixed Choir Pa Saulei, de Letonia. Como es habitual desde hace años, la coordinación y coincidencia con la celebración del Festival Internacional de Masas Corales de Tolosa, hace posible que, al menos,una de las que acuden al certamen actúe en este ciclo cada año y en esta ocasión será la citada coral lituana.

Cerrará el ciclo el ochote Txobela de Arrasate, el dia 10 de noviembre.

Todas las actuaciones darán comienzo a las siete de la tarde y aunque la entrada es gratuita se observará estríctamente la entrada al recinto, una vez que hayan comenzado las interpretaciones, por lo que se ruega máxima puntualidad.

El domingo, Goiargi

La Coral Goiargi abesbatza se fundó en 1982 como coro de voces blancas bajo la dirección de Antonio Rey. En 1984, Xabier Barriola asume el cargo de director y comienza su andadura como coro mixto. Integrado por unos 40 coralistas ,ofrece unas 15 actuaciones al año, colaborando en las actividades culturales tanto a nivel local, estatal e internacional. Organiza desde sus orígenes el Ciclo de Música de Otoño en Urretxu. De su trayectoria cabe destacar su participación en los Ttopara y Topaketak y en los Festivales Corales organizados por la Federación de Coros de Gipuzkoa y Euskalerria, el Concurso de Ejea de los Caballeros (1er Premio, 1988) y Villa de Avilés (1er Premio, 1988), Masas Corales de Tolosa 1990, Gira por Alemania en 1991, Sevilla-Expo'92, Conciertos en Fleurance (Francia) y Madrid,'Te Deum' de Berlioz con la Orquesta Sinfónica de Hendaya, conciertos en Zamora, Toledo, Daroca, Logroño, Barcelona. Desde 1993 su director es Javier Arratibel. En 2007 celebraron el 25 aniversario de la formación, con motivo de lo cual ofrecieron junto con el grupo Tirri Tarra el espectáculo 'Argi Beltz', otro concierto conmemorativo y publicaron un libro recopilatorio de la historia de estos 25 años. En 2010 participó en el Ciclo de Música de la Antigua.

Para esta ocasión ha preparado 'Laudate ome domii' (Tye); 'Kyrie' de Fagerlund; 'O Sacrum Covivium' de Sarasola; 'God be with you' de Tomer; 'Ave color vii clari' de Ponce; 'The spotlees rose', de Gjeilo; 'Ride the chariot' de Smith; 'Ama' de Lesbordes; 'Axuri beltza' de Busto; 'Erea izago ze' de Burto; 'Egizu lo' de Ruiezu; 'Ama begira zazu' de Zubizarreta.

Un trabajo preparado para la ocasión con el deseo de agradar a los amantes de la música coral.