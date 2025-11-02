¿Quién dijo que los dinosaurios son cosa del pasado? Tiranosaurus Rex, Velociraptors, Triceratops... han sido los grandes protagonistas de la 37ª Semana de Mineralogía ... y Paleontología del museo Urrelur celebrada hasta ayer en Urretxu, junto a una gran calcita de dos toneladas donada por la mina vizcaína de Pandos al municipio para el disfrute de locales y visitantes, y una inmensidad de fósiles, minerales, piedras preciosas y otras piezas geológicas de formas irrepetibles llevadas por coleccionistas y expositores de todo el Estado a la gran feria que, como todos los años por estas fechas, se ha celebrado en Urretxu.

Al zumarragarra Alberto Fernández le hubiera gustado haber encontrado en su infancia una exposición como la desarrollada dentro de esta semana tan especial. Titulada 'Dinosaurios, un viaje en el tiempo', ha albergado espectaculares piezas de Mosasaurios procedentes del Museo de Molina de Aragón, varios ejemplares de la colección particular de Javier Aguado y numerosas reproducciones de dinosaurios hechas a escala por el propio Alberto Fernández. Este último trabaja como barrendero en Zumarraga, pero le encantan los dinosaurios y colecciona fósiles desde pequeño. «Como hay muchas piezas que me gustaría tener pero no puedo porque, prácticamente, se encuentran en los museos, decidí hacer mis propias réplicas y de esta manera, aumentar mi colección personal», explica.

Con 13 años empezó a coleccionar sus pequeñas 'piedras preciosas'. Acudía a Javier Aguado y a algunas ferias. Esa afición fue creciendo y en la pandemia adquirió una importante función. «Como estábamos encerrados en casa, pensé que tenía que entretenerme con algo y me puse a crear estas reproducciones», explica. Su primera obra fue un Velociraptor. Desde entonces, lleva realizadas once, con muchos materiales reutilizados como cartones y tablas, junto a metales, escayola... y una capa fina de fibra de vidrio como corteza. Tarda cerca de un año en hacer cada una de ellas en su tiempo libre, «pero merece la pena», asegura. «Ver lo mucho que han disfrutado los niños con la exposición ha sido muy especial», describe.