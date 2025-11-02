Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los niños se metieron en la piel de un dinosaurio. Limia
Urretxu

Quién dijo que los dinosaurios son cosa del pasado...

Han sido protagonistas de la Semana de Mineralogía y Paleontología de Urretxu junto a un mar de fósiles y minerales y una enorme calcita

Cristina Limia

Urretxu

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:29

Comenta

¿Quién dijo que los dinosaurios son cosa del pasado? Tiranosaurus Rex, Velociraptors, Triceratops... han sido los grandes protagonistas de la 37ª Semana de Mineralogía ... y Paleontología del museo Urrelur celebrada hasta ayer en Urretxu, junto a una gran calcita de dos toneladas donada por la mina vizcaína de Pandos al municipio para el disfrute de locales y visitantes, y una inmensidad de fósiles, minerales, piedras preciosas y otras piezas geológicas de formas irrepetibles llevadas por coleccionistas y expositores de todo el Estado a la gran feria que, como todos los años por estas fechas, se ha celebrado en Urretxu.

