La 'des-extinción' llega a Urretxu

«Hace más de 20 años, una película de aventuras, 'Jurassic Park', puso de moda una hipótesis, cuanto menos, inquietante, ¿podemos traer a la vida ... a especies ya extintas?, ¿qué consecuencias puede tener?, ¿en qué nos favorece y en qué nos puede perjudicar? La ciencia ya estaba en marcha y hoy en día se hace con algunas células. En una época en la que se presta crédito a cualquier información a través de las redes, nosotros vamos a ahondar en ello seriamente, con una sesión de mucho interés científico», ha anunciado el componente del grupo de cine club Butak21, Javier Martín, sobre la que será una de las sensaciones de la 37ª Semana de Mineralogía y Paleontología de Urrelur, que se celebrará del 27 de octubre al 2 de noviembre en Urretxu y que este miércoles ha sido presentada en el propio museo Urrelur por Javier Aguado, alma mater de la misma, el alcalde Jon Luqui, el componente de la asociación Argazkia Jokin Antoñana y el citado Javier Martín.

Esa inmersión de la que ha hablado Martín se hará a través de un cinefórum documental, titulado 'Des-extinción' y programado para el 29 de octubre, a las 20.00 horas, en Labeaga Aretoa. Nace de la colaboración entre Butak21 y el museo Urrelur y contará con la participación del director de la película documental, Alfonso Par, y de un gran científico, Eudald Carbonell. A la presentación y proyección de la cinta le seguirá un coloquio con ellos. «Nos preguntaremos sobre los orígenes de la vida, viajaremos a los confines helados de la tierra para conocer cómo se hace la des-extinción con mamuts y otras especies, estaremos 'cara a cara' con un Neanderthal para saber cómo desaparecieron, qué recibimos de ellos y qué consecuencias tiene hoy en día en nuestra vida y viajaremos a los sitios donde la ciencia está tratando todos estos temas», ha enunciado Javier Martín sobre la interesante velada.

«Nuestro invitado desborda», ha señalado Javier Aguado sobre Eudald Carbonell. «Ha sido codirector de Atapuerca hasta el año pasado, está preparando dos libros y tendríamos que echar mano de un extenso cuaderno para citar todos sus trabajos, colaboraciones, publicaciones, masters...», ha añadido. «Muchos se preguntarán cómo hemos conseguido traerlo, y la respuesta es porque Urretxu sí tiene para tanto», ha reseñado. «Vamos a dar información real con un fuera de serie, que ha estado dedicándose durante toda su vida a la antropología, los estudios que se hacen actualmente sobre el origen de la humanidad son multidisciplinares, Eudald es excepcional en estas labores y llega a conclusiones que te dejan con la boca abierta», ha mencionado Javier Aguado.

Dinosaurios en el Portalón

Hilando materias, el Portalón del Ayuntamiento acogerá dentro de esta semana tan especial la exposición 'Dinosaurios, un viaje en el tiempo' surgida de la colaboración de Alberto Fernández y el Museo de Molina de Aragón con Javier Aguado. «Alberto Fernández, vecino del barrio Etxeberri de Zumarraga, realiza reproducciones de dinosaurios a escala que se encuentran en el Museo de Molina de Aragón», ha detallado Javier Aguado, que también aportará ejemplares de su colección particular a la muestra. «El objetivo de esta exposición es poder lanzar una mirada retrospectiva al pasado, en un viaje de millones de años, con algunos de los dinosaurios que existieron, con reptiles marinos y con el meteorito que fue la causa de la extinción de todos ellos al chocar contra la superficie terrestre. En la entrada del Portalón nos dará la bienvenida a la exposición la actual mascota del museo Urrelur», ha avanzado Aguado. Dicha exposición abrirá sus puertas los días 27, 28,29 y 30 de octubre de 17.00 a 20.00 y los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Tampoco faltará la gran feria de minerales, fósiles y gemas del 31 de octubre al 2 de noviembre en el frontón Ederrena. Durante esos tres días, los niños podrán disfrutar igualmente del parque mineralógico y paleontológico que se instalará en la plaza Iparragirre con la característica mina, el taller de búsqueda de 'oro' y pinturas de la prehistoria. El museo Urrelur, situado en la planta baja de la casa de cultura, será otro de los escenarios de esta semana, ofreciendo visitas guiadas especiales tanto para escolares de manera concertada, como para la ciudadanía en general, en este último caso, en dos fechas: el 1 y el 2 de noviembre, a las 11.30, a las 17.00 y a las 18.00. Además, habrá talleres para conocer las propiedades de los minerales.

El 1 de noviembre, sábado, a las 12.30, la casa de cultura acogerá la conferencia 'Mosasaurios al descubierto' con el físico y divulgador científico especializado en la paleontología y la prehistoria Pablo Marcos Rodríguez.

Junto a todo ello, este mismo sábado se realizará la habitual excursión mineralógica, esta vez con destino a la cueva vizcaína de Pozalagua y al parque ecológico de 'El Karpin', en la que quedan cuatro plazas libres.

Desde Argazkia, Jokin Antoñana ha recordado que llevan 8 años celebrando el concurso fotográfico dentro de la Semana de Mineralogía y Paleontología. «Javier Aguado nos metió en esta embajada y ha sido algo muy interesante para nosotros, ya que sacar una foto a una calle es fácil, pero fotografiar minerales, con todas las luces, los reflejos... tienen su historia», ha comentado. Hay dos categorías en el concurso: la de adultos, con un primer premio de 150 euros, un segundo premio de 100 euros y el premio a la mejor fotografía local de 90 euros; y la infantil (hasta 16 años) con un primer premio de 50 euros y un mineral y un segundo premio de 30 euros y otro mineral. Cada autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías enviándolas en JPG a argazkielkatea@gmail.com, indicando su nombre, localidad y teléfono. El plazo de presentación estará abierto hasta las 14.00 horas del 5 de noviembre.

Javier Aguado ha valorado la colaboración de Butak21 y Argazkia y ha añadido que «la puerta está abierta» para todo el que quiera hacer su aportación a esta Semana de Mineralogía y Paleontología. Todas las actividades de la misma son gratuitas (salvo la excursión). Jon Luqui ha destacado que «la colaboración y las ganas puestas en este tipo de actividades hacen pueblo y comunidad, siendo muy de valorar que, detrás de proyectos que ya tienen su solera, haya innovación y gente muy capaz».