Javier Aguado, Jon Luqui, Jokin Antoñana y Javier Martín en la presentación realizada este miércoles, en el museo Urrelur Limia

La 'des-extinción' llega a Urretxu

Contar con el científico Eudald Carbonell para descubrir si podemos traer a la vida a especies ya extintas será uno de los platos fuertes de la 37ª Semana de Mineralogía y Paleontología

Cristina Limia

Cristina Limia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:02

«Hace más de 20 años, una película de aventuras, 'Jurassic Park', puso de moda una hipótesis, cuanto menos, inquietante, ¿podemos traer a la vida ... a especies ya extintas?, ¿qué consecuencias puede tener?, ¿en qué nos favorece y en qué nos puede perjudicar? La ciencia ya estaba en marcha y hoy en día se hace con algunas células. En una época en la que se presta crédito a cualquier información a través de las redes, nosotros vamos a ahondar en ello seriamente, con una sesión de mucho interés científico», ha anunciado el componente del grupo de cine club Butak21, Javier Martín, sobre la que será una de las sensaciones de la 37ª Semana de Mineralogía y Paleontología de Urrelur, que se celebrará del 27 de octubre al 2 de noviembre en Urretxu y que este miércoles ha sido presentada en el propio museo Urrelur por Javier Aguado, alma mater de la misma, el alcalde Jon Luqui, el componente de la asociación Argazkia Jokin Antoñana y el citado Javier Martín.

