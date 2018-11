Densa cartelera deportiva de los equipos de basket de Goierri K.E. para el fin de semana F.J.A.G. URRETXU. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:13

El primer equipo disputa su partido en la cancha del Ordizia, en un partido de rivalidad regional donde el resultado favorable para los de Urretxu les devolvería la confianza en sí mismos que han perdido tras los últimos resultados desfavorables. No está lejos, hay buenas comunicaciones y la afición puede acudir en apoyo de Goierri Iparrageirre 2020 para que sienta el apoyo de una masa social que está con ellos.

Estos serán los encuentros: Ordizia KE vs Goierri Modelos Ezguba el viernes 23 a las 19.30 horas, en Urretxu; Sénior femenino, Goierri Ayma vs Grupo Eme Oiarso SKT, el sábado 24 a las 18.00h. en Urretxu; Júnior masc. Rendimiento, Cafes Aitona Askatuak vs Goierri Gaestopas el sábado 24 a las 18.00h en Donostia; Júnior fem. Participación, Goierri Goierribus vs Andraitz KE, el sábado 24 a las 12.15h en Urretxu; Cadete masc. Participacion, Goierri Ugle vs BKL Ernio, el domingo 25 a las 12.15h en Urretxu; Cadete masc. Participación, Goierri Aluminios Aleman vs Avia Eibar Saskibaloia, el domingo, a las 12.15h en Urretxu; Cadete fem. Rendimiento, Easo Alquileres Donostia vs Goierri Oxykor, el domingo 25, a las 10.00h en Donostia; Cadete fem. Participacion, BKL Esparru vs Goierri Buen Bocado, el sánado 24 a las 12.30h en Beasain; Infantil masc. Rendimiento, Goierri infantil masc. Participación, Txikerra ISB vs Goierri Haundi, el sábado 24 a las 10.45h en Azpeitia; Infantil fem. Participación, Goierri vs BKL Algorta el domingo 25 a las 10.45h en Urretxu.