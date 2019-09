'El cuento de las comadrejas' inicia la programación de cine club Cine Club. Protagonista del cuento de las comadrejas. Butak21 propone un ciclo «variado» lleno de experiencias para este segundo semestre FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:32

Cine club Butak21 reinicia su actividad tras el parón estival. Lo hace con la proyección de la película 'El cuento de las comadrejas'. Así se abre una oferta cultural que permite conocer experimentar vidas y situaciones muy diversas.

Javier Martín Roig, miembro del colectivo organizador, explicaba esta semana que «reiniciamos nuestras habituales sesiones de los viernes que llegarán hasta Navidad con la proyección de algunas de las mejores películas producidas durante el año. Hoy la circulación y el hábito del cine vive una transformación que afecta sobre todo a los hábitos de los espectadores».

«Hay mucha oferta individualizada», explica Javier Martín, virtual, en todo tipo de pantallas, «por eso es una suerte disponer de la posibilidad de ver el cine en una gran sala de proyección. El lenguaje del cine está hecho para disfrutarlo de esta manera, nada como la gran pantalla para poder captar adecuadamente la potencia visual de sus composiciones, la belleza de las bandas sonoras, la rica complejidad de sus historias, y así los espectadores pueden vivir una experiencia sensorial y cultural mucho más completa. Y al mismo tiempo es una experiencia colectiva, social, en una sala de cine compartimos la visión, compartimos las sorpresas, compartimos las emociones, compartimos las reflexiones, hacemos sociedad. Además el cine es una expresión universal, vemos películas realizadas en todos los continentes, en nuestras proyecciones contactamos con ideas, sentimientos, que se despliegan en lo más heterogéneos paisajes».

La primera proyección

Será el viernes que viene en el cine Zelai Arizti a las 22:15 h. El prestigioso y galardonado director argentino Juan José Campanella, que nos fascinó con películas como 'El hijo de la novia' o 'El secreto de tus ojos', vuelve con una comedia negra a la que ha conferido el humor y la ligereza de algunos divertidos filmes británicos. Aquí encontramos a una madura estrella de cine que vive retirada en un señorial caserón campestre, rodeada de objetos y de recuerdos, en compañía de un actor - su marido-, un guionista y un director que le ayudaron en su exitosa carrera profesional. La película ha sido uno de los éxitos de taquilla del verano y debe gran parte de su atractivo a un magnífico reparto integrado por Graciela Borges, Óscar Martínez, Marcos Mundstock- de Les Luthiers-, y otros. La repentina irrupción de una joven pareja en su apartada mansión viene a trastocar la plácida existencia - no exenta de pequeños roces y picardías- de los allí instalados: los invasores son dos agresivos agentes de la propiedad inmobiliaria que pretenden adquirir la residencia y los terrenos para especular con ellos. Con una excelente fotografía y una brillante escenografía, es también un relato con implicaciones sociales en torno a los nuevos depredadores económicos, la ruina de los viejos no previsores, el olvido popular de las antiguas celebridades, las sólidas amistades fraguadas durante años, etc. Es también una metáfora que alude en su título al escurridizo mustélido carnívoro dotado de una gran facilidad para introducirse en guaridas y recintos cerrados para matar y devorar a ratones, conejos y gallinas.

La programación presentada por Butak 21 nos permitirá ver historias que miran a la realidad social, política, que muestran la complejidad de los derroteros del presente.

Lo que vamos a ver

'Cafarnaúm' cuenta la vida de unos niños que viven en Beirut , condenados a una difícil supervivencia. 'La última Lección' nos mete en la intriga en una escuela privada para alumnos privilegiados convertida en un mudo extraño, perturbador. 'La Caída del Imperio Americano' es una divertida observación de algunos comportamientos sociales en un mundo donde el el egoísmo y la codicia ahogan toda empresa idealista.

Por otra parte, 'Pájaros de verano', película colombiana de sugestivo relato sobre la inocencia perdida que utiliza los instrumentos de la investigación antropológica para mostrar a una tribu amazónica cuando cambiaron el cultivo y el comercio del café por los de la marihuana.

También veremos historias que hablan de la intimidad. 'Los días que vendrán' nos cuenta la historia de un embarazo y como cambia la relación de pareja con las renuncias y aceptaciones que cada uno ha de hacer.

En la conmovedora 'Las herederas', dos mujeres, compañeras sentimentales durante décadas, deben separarse a causa de la ruina económica, y esa inesperada independencia despierta en una de ellas un deseo de cambio, de apertura al exterior.

Para completar este inicio de curso, un relato de pasión y deseo con 'Largo viaje hacia la noche', donde el protagonista emprende un viaje de regreso para recuperar un amor perdido.