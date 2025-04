«Esta crisis nos está demostrando que los servicios públicos deben ser prioritarios»

F.J.A urretxu. Viernes, 3 de abril 2020, 00:15 | Actualizado 08:37h. Comenta Compartir

«Llevo esta situación como una prueba de responsabilidad para mi misma, para mi familia, mis amigas y compañeras y para con toda la sociedad. Yo ya estaba entrenada, porque llevaba desde el 12 de diciembre casi sin salir a causa de una caída. Empezaba a caminar, a salir a la calle, incluso a volver a tomar un café con la gente, cuando otra vez para casa.

Como muchas mujeres mayores estoy llevando sola el estar en casa, El día es largo e intento llevar una rutina, pero con cositas diferentes cada día para tener esa ilusión de que sigues activa, de que aun en esta situación aprendes, creces, colaboras.

Pequeñas acciones como el llamar a la gente querida, a la familia, a los txikis de casa, a las vecinas... el leer todos los días cosas diferentes, el entretener las manos con pequeñas labores, el escribir, el hacer mis ejercicios de gimnasia, el pensar sobre como ayudar colectivamente... el salir todos los días a aplaudir con las demás hace que el día se me vaya volando.

También hay tiempo para la reflexión e imagino a muchas mujeres mayores solas buscando en sus recuerdos, recordando su vida, pensando en los suyos, y ratos con un poco de angustia, de incertidumbre sobre lo que hay. Tengo la suerte de contar con un entorno muy solidario, que me ayudan en todo lo que necesito, aunque procuro que vengan a casa lo menos posible, casi solo un par de veces por semana a traerme algo de compra y bajar la basura.

Pero sé que están ahí, que en cualquier momento pueden venir a casa. Que me llaman, me escuchan, que aguantan mis tonterías. Pero hay muchas personas que no lo tienen, y en ellas se tienen que centrar muchos de los esfuerzos. Las instituciones están haciendo un gran esfuerzo por ayudar a estas personas, pero todas, y cada una de nosotras podemos también hacerlo.

Seguro que todas conocemos en nuestros portales personas mayores que están sola, y una simple llamada por teléfono de vez en cuando es un gran ejemplo de solidaridad. El que los niños y niñas les llamen, que les cuenten lo que han hecho, que les pregunten como están, nos da seguridad. Imaginad cuantas personas mayores llevan semanas casi sin ver a nadie.

Parece que estamos paradas en el tiempo, como que el tiempo no pasa, pero no es así, la vida continua, y esta racha va pasando, se van viendo resultados positivos, y me gusta pensar en que hacer cuando podamos seguir con la nuestra vida social,... pues yo pienso en el poder bajar al bidegorri y andar un kilometro seguido! Sin toparme con las paredes de las habitaciones. Pienso pararme con la gente, tomar un café, ir al cine, coger el autobús e ir a Zumaia a ver el mar.

Sobre todo deseo volver a estar con quienes durante más de cien lunes hemos compartido la ilusión de conseguir llevar una vida de dignidad. Volveremos a salir al Pirulo, porque está crisis nos está demostrando que los servicios públicos deben de ser siempre prioridad y lucharemos por ello».