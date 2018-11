La coral indonesia Batavia actúa en San Martin de Tours

El ciclo musical de Otoño, cierra la programación con un invitado de lujo como es la coral Batavia Madrigal Singers, uno de los mejores coros mixtos de Indonesia. Le precedió la semana pasada la coral Goiargi que recibió de manos de las autoridades locales el reconocimiento por la labor que cada día lleva acabo en beneficio de la música en la comarca y por supuesto en Urretxu.

Hoy por la tarde, a las siete en punto, dará comienzo la actuación del grupo coral Batavia que interviene en el certamen de masas corales de Tolosa. El coro de Indonesia ha logrado el mayor número de premios en concursos de prestigio. Formado por cantantes muy cualificados y bien entrenados, es capaz de realizar obras corales de diversos géneros, estilos y niveles de dificultad. Su repertorio varía desde el clásico al género popular, del barroco a la música moderna y contemporánea, de la música secular a la sacra, así como canciones populares tradicionales de Indonesia muy bien coreografiadas.

Fundado en 1996, consta actualmente de cantantes aficionados de la zona de Yakarta de distintas edades, origen étnico, ocupación y religión. Todos los miembros fueron cuidadosamente seleccionados a través de audiciones competitivas. Avip Priatna ha estado dirigiendo el coro desde su creación y llevándolo al más alto nivel de excelencia artística. En 2011, hizo historia en Torrevieja, cuando ganó cinco premios en el 57º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía. Fue la mejor actuación de un coro en esta competición, que se celebra desde 1954.

Programación

En la primera parte el repertorio el coro ofrecerá las siguientes ccomposiciones: 'Factum est Silentium' de Richard dering; 'Angelus Domini' de Josef Rheinberger; 'O Magnum Mysterium' de Kevin A. Memley; 'Vivamus' de Töth Péter; 'Soneto de la Noche' de Morten Lauridsen; 'Music of stillness' de Elaine Hagenberg; 'Gloria in Excelsis' de Ivo Antognini ; 'Gloria Patri Amen' de Hyo-Won Woo.

En la segunda parte comenzarán con un guiño a nuestra tierra con 'Segalariak' de Josu Elberdin; 'And so it Goes' de Billy Josel; 'Come back to me, My love' de Guy Forbes; 'Fajar dan Senja II' de Ken Steven; 'The Waltzing Cat' de Leroy Anderson; 'I love you/What a wonderful world' Arr. Craig Hella Johnson, 'Pal so seong' Hyo-Won Woo; 'Lisoi Indonesian' tradicional de North Sumatra, arreglos de Ken Steven.