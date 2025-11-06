La coral Iesu cerrará otro Ciclo Musical de Otoño de gran acogida entre el público

C. L. URRETXU. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Urretxu se dispone a cerrar otro Ciclo Musical de Otoño de gran acogida entre el público en la parroquia de San Martín de Tours. Tras los espléndidos conciertos de la agrupación San Miguel de Arcángel de Orkoien, la coral Goiargi de Urretxu-Zumarraga y el grupo indonesio Psalm Men Voice, participante del prestigioso certamen coral de Tolosa, este domingo habrá oportunidad de disfrutar de su última propuesta, la actuación del coro Iesu de Donostia, a las 19.00 horas, en el templo urretxuarra, con entrada gratuita.

«La coral Iesu nació en 2013 en el ámbito de la parroquia Iesu del barrio de Riberas de Donostia. Actualmente cuenta con 25 coralistas, entre los que se encuentran los hermanos urretxuarras Agurtzane y Joaquín Albisua», enuncian sobre el grupo invitado desde Goiargi y el Ayuntamiento, organizadores del ciclo. «Desde septiembre de 2019, la directora del coro Iesu es la zarauztarra Marina Lerchundi. Se trata de un grupo con amplio repertorio coral, sacro y profano, que interpreta obras de Haydn, Haendel, Tchaikovsky, Gounod, Pearsall, Berlioz, Sibelius, Rutter, Jenkins, Guridi, Sorozábal, Aramburu, Busto o Elberdin», enumeran. «En los últimos años, tanto en solitario como en colaboración con otros grupos corales, Iesu ha ofrecido diversos conciertos: Réquiem de Fauré, Misa de la Coronación de Mozart, recorrido por la música sacra del S. XII a nuestros días... En su sede de Iesu, acompaña en épocas fuertes como la Navidad o la Semana Santa a la liturgia, ofreciendo, además, varios conciertos a lo largo del año», indican. «En esta ocasión, nos ofrecerán un programa variado, que incluirá obras tanto de autores clásicos como Bach, Vivaldi, Mendelssohn, Fauré, Sibelius, como modernos de la talla de Sorozábal, Lutkin, Vangelis, Lauridsen, Gjeilo, Chilcott, Whitacre o Elberdin», avanzan.

135 aniversario del órgano

Cabe recordar que no será el único evento musical en la parroquia de San Martín de Tours. Este viernes se celebrará el 135 aniversario de su órgano romántico con un concierto especial, a las 19.00, con entrada libre y la participación de los organistas Ximun Sorzabalbere, Gerardo Rifón y Oier Gastón, la soprano del Orfeón Donostiarra Juncal Baroja, el coro parroquial de Urretxu dirigido por Xabier Barriola.