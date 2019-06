Un concierto de lujo con la Banda Iparragirre Balerdi y Gorka Hermosa El acordeonista Gorka Hermosa en una imagen de promoción. Hermosa se fusionará con la banda en dos piezas de la serie 'Four dances from Iberia', 'Saudade Artica' y 'Zelaia' FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Jueves, 20 junio 2019, 00:09

Cuando se juntan grandes dosis de talento, buen entendimiento y gran dosis de ilusión, se logra ofrecer a la población un momento único, especial... Es el caso de lo que este sábado 22, a las siete de la tarde, va a ocurrir en la plaza Gernikako Arbola de Urretxu, al aire libre si el tiempo lo permite, en el polideportivo Aldiri si no es así.

Todo un acontecimiento musical que será protagonizado por la Banda de Música Iparragirre Balerdi y el polifacético compositor e instrumentista de acordeón Gorka Hermosa. El acto que se enmarca dentro del programa de actos del solsticio de verano de San Juan y será totalmente gratuito. Los artífices de la propuesta son el director de la Banda de Urretxu, Jesús Castillejo, y el propio músico Gorka Hermosa.

Ambos se conocen desde jóvenes, cuando con 15 años estudiaron juntos armonía y desde entonces, cada uno por su lado, han ido evolucionando en el mundo de la música, volviéndose a encontrar repetidas veces con la música como testigo.

Jesús y Gorka no acostumbran a perder el tiempo, siempre metidos en una creatividad incesante. No hace mucho, coincidieron y se plantearon realizar una serie de conciertos con la banda.

Castillejo es consciente de que la Banda vive su mejor momento. Ha crecido mucho y cuenta con una cantera que se prepara para lograr el nivel y poder estar en la Banda. Ahora mismo son alrdedor de 40 en la banda, aunque si se tiene en cuenta a los del taller de aprendizaje, son muchos más...». Lo mejor de todo, explica Jesus, «es que la gente es de aquí en su mayoría con verdaderas estirpes musicales en el pueblo como los Salegi, Garitano, Osinalde, Rodanes, etc.».

El director de la banda destaca que «era el momento de subir un escalón y entrar a obras de mas nivel.La verdad es que trabajar con Gorka Hermosa es muy fácil, porque todo lo hace a la perfección y todo han sido facilidades, porque lo que vamos a hacer el sábado no es nada fácil. Se trata de una fusión entre la banda y el acordeón, lo que ha llevado un trabajo de ensayos de bastante tiempo».

En la primera parte la banda tocará sola piezas como 'Mendirik Mendi', 'Concerto d'amore', 'Abba Gold', 'AM Golf von Mexico'...

Virtuosismo y éxito

El nivel de virtuosismo de Hermosa y el nivel de éxito que sus obras alcanzan en el panorama internacional, no le distancian ni un ápice de sus raíces. Comparte una afinidad declarada con Jesús Castillejo y en cuanto se propusieron este concierto escribió la partitura para todos y cada uno de los integrantes de la banda, para que fueran ensayando sobre dos de las composiciones correspondientes a 'Four dances from Iberia', 'Saudade Artica,' con reminiscencias al fado portugués y 'Zelaia', un homenaje al acordeonista altsasuarra Enrike Zelaia.

Hermosa confiesa que «será un diálogo constante entre la banda de música y el acordeón». Zelaia la compuso hace unos diez años. «Aún no le conocía en persona», afirma, «lo tocamos con Flamenko Etxea, uno de mis grupos, lo grabamos con un arreglo de tipo bulería, cogiendo algunas melodías conocidas de Enrike Zelaia y lo tocamos en TVE en 'Los Conciertos de Radio 3'. Llegó a sus oídos y me escribió diciendo que le había encantado y que quería conocerme. Eso fue justo cuando se hizo la Herri Opera y vino a verla. Luego, cuando se estrenó la versión para acordeón y banda, estuvimos en Altsasu y él toco con nosotros. Esta es la versión que tocaremos en Urretxu este sábado».

Gorka hermosa matiene un ritmo frenético con muchos proyectos que viajan en la misma dirección por al menos siete carriles. «Yo quería ser profesor de acordeón pero una cosa llevó a la otra. En los dos últimos años las piezas que se oirán en Urretxu han sido interpretadas por varias orquestas sinfónicas: la Filarmónica de Berlín, el National J.F. Kennedy Auditorium de Washington y orquestas de Brasil, Turquía, Polonia, Bélgica, Italia, China, Japón, Nueva Zelanda...».

Lo cierto es que cada semana Gorka Hermosa, recibe unos diez vídeos en los que algún concertista interpeta su obra en los lugares más dispares del planeta. «Es abrumador y muy bonito ver que el acordeonista elegido para esos conciertos elige mi obra».

Hermosa disfruta con lo que hace, está totalmente volcado y lo hace con un talento que no ha pasado desapercibido a nivel nternacional. Iparragirre 2020 está a la vuelta de la esquina y Hermosa también cuenta con ideas que tienen que ver con la música del bardo y su aniversario.