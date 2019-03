Concentración en defensa de la cultura Concentración. Sentada y concentración con músicos y concierto para protestar por la nueva ley reguladora de actuaciones musicales en la hostelería. / FOTOS JAVI ALONSO Vecinos de Urretxu salieron a la calle a protestar contra el 'decretazo' del Gobierno Vasco | Mantuvieron los actos reivindicativos pese a que la víspera el Gobierno Vasco anunció la retirada de la nueva ley FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:15

A pesar del anuncio por parte del Gobierno Vasco sobre su decisión de eliminar el 'decretazo' por el cual establecía un tope de doce conciertos al año en los bares, el pasado fin de semana muchos municipios vascos, entre ellos Urretxo, se movilizaron con conciertos y otros actos de protesta. La iniciativa, promovida por el movimiento Arteak Ireki pero organizada localmente, suponía la antesala antes de que se fuera a aplicar defintivamente el nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, impulsado por el Gobierno Vasco y que, en caso de haber entrado en vigor el próximo 21 de abril, limitaría las actuaciones culturales en los bares a 12 al año, una al mes.

Artistas y hosteleros llevaban varias semanas movilizándose contra este decreto, también en Urretxu y Zumarraga, y subrayar a su vez la importancia de los conciertos en los bares, la defensa de la cultura y el uso libre del espacio público.

Así, el pasado sábado, un gran número de vecinos de Urretxu y Zumarraga amantes de la música en directo y gente de distintos estratos de la cultura se dieron cita en la plaza Areizaga Kalebarren para manifestar su rechazo a las intenciones del Gobierno Vasco.

«¿Parecería bien que cerraran las bibliotecas o se limitara a 12 los libros a leer en un año?»

Durante la concentración fueron leídos dos textos, uno en castellano y otro en euskera. La escritora Irati Jimenez puso voz a un sentimiento contrariado: «A nadie le parecería bien que cerrarán bibliotecas. ¿Dónde iríamos a consultar todo el conocimiento del mundo? ¿Qué clase de Administración querría privarnos de esa posibilidad? Tampoco nos parecería bien que limitaran la entrada a los museos. ¿Con qué fin? ¿Por qué querrían que pudiéramos ir solo una vez al mes o una vez al año? ¿Qué gobierno limitaría la posibilidad de saber más sobre etnografía, arte o historia?», se preguntó en alto para rechazar la nueva ley.

«¿Y si fuera la lectura de libros lo que quisiera limitarse? -continuó preguntandose en voz alta-, pongamos que pudiéramos leer 12 libros al año, pero no más. Incluso quienes leen menos pensarían que algo raro ocurre cuando el acceso a la cultura se quiere restringir, como si un concierto o un espectáculo de teatro fuese una sustancia tóxica de la que no conviene abusar».

«Se puede consumir, claro, pero solo si se pasa por caja, si se paga la entrada a un festival, si se compra el pase para un concierto, si se abona una tarifa», reflexionaba.

Más preguntas fueron lanzadas al aire. «¿Es eso lo que está ocurriendo con este decreto contra el que protestamos desde ArteakIreki?, ¿De qué nos protege una Administración que pone freno a la música, a los conciertos, al teatro y a la improvisación cultural? ¿En nombre de qué seguridad se quiere limitar la actividad musical o teatral?».

Y alguna reflexión crudamente descrita. «Si cerraran bilbiotecas, editoriales, conservatorios, museos o salas de teatro protestaríamos por la pérdida del patrimonio, por la desidia administrativa, porque no se apuesta por la cultura. Y por eso protestamos aquí y ahora. Porque la cultura acaba en las bibliotecas, en las editoriales, en los conservatorios, en los museos o en las salas de teatro. Pero empieza en un bar, donde un camarero harto de escucharte te deja tocar un día, donde se te ocurre una canción entre culos de cervezas, donde se han escrito las grandes historias del rock and roll. La cultura empieza donde hay amigos, donde la gente se reúne para pedir otra, donde la espuela de una conversación se convierte en una idea para una película. La cultura empieza en la calle, donde está no solo la gente sino tu gente, donde podemos embriagarnos juntos, donde ha empezado siempre, en la alegría, en ese lugar en el que la fiesta se transforma en una corriente eléctrica y alguien decide que ya es hora de enchufar una guitarra».

Arteak Ireki

Arteak Ireki ha mostrado su «desconfianza» ante la decidión del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que informó el viernes de que el Ejecutivo autónomo ha decidido suprimir del nuevo reglamento de espectáculos y actividades recreativas la limitación de doce conciertos al año en bares y locales de pequeño aforo. También se ha abierto un plazo de alegaciones para «recabar la opinión de todas las partes afectadas».

Así, el Gobierno Vasco ha tomado en consideración la proposición no de ley aprobada la semana pasada por el Parlamento Vasco, en la que se pedía al Ejecutivo que dejara sin efecto la polémica prohibición, que iba a entrar en vigor en abril. La medida había sido criticada por músicos, hosteleros y los partidos de la oposición. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP apoyaron en el Parlamento la iniciativa que proponía eliminar el límite, mientras que los grupos que apoyan al Gobierno Vasco (PNV y PSE), decidieron abstenerse.

El Gobierno Vasco tomó la decisión la víspera de la jornada de «activación cultural» contra el 'decretazo' de espectáculos. Una jornada de protesta con conciertos que, como en Urretxu, se mantuvo.