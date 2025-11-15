Comienza la Novena de la Milagrosa en la parroquia de San Martín de Tours

UrretxuComienza la Novena de la Milagrosa en la parroquia de San Martín de Tours
Se desarrollará del 19 al 27 de noviembre, este año con el rezo del Rosario media hora antes de las misas como novedad
Urretxu
Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16
El próximo miércoles dará comienzo la Novena de la Virgen Milagrosa, actualmente situada en la iglesia parroquial de San Martín de Tours. Este año habrá una novedad y es que media hora antes de las misas se rezará el Santo Rosario.
La novena se realizará hasta el 27 de noviembre con los siguientes horarios: de lunes a viernes Rosario a las 10.30 y misa a las 11.00, el sábado (22 de noviembre) Rosario a las 17.30 y misa a las 18.00 y el domingo (23 de noviembre) Rosario a las 12.00 y misa a las 12.30. Este último día se impondrá a los niños que acudan a misa la Medalla de la Virgen Milagrosa.
Desde la parroquia invitan a los fieles a participar junto a ellos en este periodo de especial contemplación y conexión con la Virgen. Como es habitual, a la entrada de la iglesia se pondrán a la venta calendarios de la Milagrosa, cuya recaudación se destinará a fines solidarios.