Comienza la Novena de la Milagrosa en la parroquia de San Martín de Tours

Cristina Limia Urretxu Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16 | Actualizado 21:37h.

El próximo miércoles dará comienzo la Novena de la Virgen Milagrosa, actualmente situada en la iglesia parroquial de San Martín de Tours. Este año habrá una novedad y es que media hora antes de las misas se rezará el Santo Rosario.

La novena se realizará hasta el 27 de noviembre con los siguientes horarios: de lunes a viernes Rosario a las 10.30 y misa a las 11.00, el sábado (22 de noviembre) Rosario a las 17.30 y misa a las 18.00 y el domingo (23 de noviembre) Rosario a las 12.00 y misa a las 12.30. Este último día se impondrá a los niños que acudan a misa la Medalla de la Virgen Milagrosa.

Desde la parroquia invitan a los fieles a participar junto a ellos en este periodo de especial contemplación y conexión con la Virgen. Como es habitual, a la entrada de la iglesia se pondrán a la venta calendarios de la Milagrosa, cuya recaudación se destinará a fines solidarios.