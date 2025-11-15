Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la Virgen Milagrosa, en la parroquia de San Martín de Tours.

Urretxu

Comienza la Novena de la Milagrosa en la parroquia de San Martín de Tours

Se desarrollará del 19 al 27 de noviembre, este año con el rezo del Rosario media hora antes de las misas como novedad

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

El próximo miércoles dará comienzo la Novena de la Virgen Milagrosa, actualmente situada en la iglesia parroquial de San Martín de Tours. Este año habrá una novedad y es que media hora antes de las misas se rezará el Santo Rosario.

La novena se realizará hasta el 27 de noviembre con los siguientes horarios: de lunes a viernes Rosario a las 10.30 y misa a las 11.00, el sábado (22 de noviembre) Rosario a las 17.30 y misa a las 18.00 y el domingo (23 de noviembre) Rosario a las 12.00 y misa a las 12.30. Este último día se impondrá a los niños que acudan a misa la Medalla de la Virgen Milagrosa.

Desde la parroquia invitan a los fieles a participar junto a ellos en este periodo de especial contemplación y conexión con la Virgen. Como es habitual, a la entrada de la iglesia se pondrán a la venta calendarios de la Milagrosa, cuya recaudación se destinará a fines solidarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Comienza la Novena de la Milagrosa en la parroquia de San Martín de Tours

Comienza la Novena de la Milagrosa en la parroquia de San Martín de Tours