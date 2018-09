Clubes de 'lectura fácil' en euskera y castellano a partir del lunes Cartel. Propuesta tambien anunciada en la calle. FJAG URRETXU. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:20

El Ayuntamiento de Urretxu va a poner en marcha en octubre dos clubs de 'lectura fácil', uno en euskera y otro, en castellano, a propuesta de la Mesa de Diversidad y Convivencia.

Según explican quienes promueven esta iniciativa, los clubs de 'lectura fácil' «son espacios de encuentro y socialización dinamizados por una persona experta. La dinámica gira entorno a la lectura de materiales especialmente adaptados a las necesidades de colectivos con dificultades de comprensión y lectura: personas con algún tipo de discapacidad, gente mayor con problemas de senilidad o una escolarización insuficiente, jóvenes con dificultades de escolarización, población recién llegada que está aprendiendo el idioma de acogida».

Los expertos consideran que alrededor de un 30% de la población tiene dificultades para acceder a la información escrita. Mónica Leiva, dinamizadora de la Mesa de Diversidad y Convivencia de Urretxu, afirmaba en esta dirección que «el acceso a la lectura, la literatura y la información es un derecho, un placer, y una necesidad social. Poder leer correctamente da confianza y capacita a las personas para ampliar su visión del mundo y tomar decisiones sobre su propia vida. Para poder ejercer su derechos y obligaciones, y ser autónoma, una persona necesita saber interpretar la información de lo que pasa en su entorno». Además, añadió, «la lectura en grupo permite compartir ideas, pensamientos y experiencias y, en definitiva, crecer como personas».

Los textos que se leen en un club de 'lectura fácil' pueden ser desde adaptaciones de obras literarias -como 'El Diario de Ana Frank' o 'Don Quijote de la Mancha'- hasta textos legales -como estatutos o constituciones- o una página web. Son materiales que han sido adaptados especialmente a las directrices internacionales de la Lectura Fácil de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) en cuanto a contenido, lenguaje y forma. Emplean un lenguaje sencillo, directo y preciso, con frases cortas y un tipo de letra grande. Prescinden de todo aquello que no se considere necesario para la comprensión.

Los orígenes

La asociación Lectura Fácil Euskadi -Irakurketa Erraza- se fundó en 2013 y desde entonces se ha desarrollado de forma exponencial. En la actualidad, en la CAV tienen continuidad alrededor de 150 clubs en euskera y castellano. Los clubs de Urretxu se reunirán una vez por semana, los lunes de 11 a 12 de la mañana en la biblioteca.

El primer plazo para inscribirse a esta actividad gratuita finaliza el 10 de octubre o, en otro caso, hasta agotar plazas. Las personas interesadas en acudir deben dirigirse a la Oficina de Servicios Sociales del Ayuntamiento.