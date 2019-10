Butak21 propone tres nuevas películas también para la tarde de los jueves El pan de la guerra. La primera de las pelíclucas es de animación / B-21 Serán propuestas que reivindican los derechos humanos más elementales F.J.A URRTEXU. Sábado, 5 octubre 2019, 00:57

El cineclub Butak21 refuerza la habitual programación de los viernes con tres proyecciones más, que tendrán lugar las tardes de los jueves. Los impulsores de la iniciativa explican que hay un hilo de unión entre las tres propuestas escogidas para esta nueva iniciativa: la lucha por los derechos más elementales.

Según indican los organizadores, «aunque en ámbitos y momentos diferentes, podemos decir que estas películas cuentan unas historias que tienen la capacidad de llevar al espectador más allá en la comprensión de unos acontecimientos que le inundan a diario, de trasladarle al lugar de los hechos, de ofrecerle una experiencia viva y un contenido más completo de las realidades conflictivas».

Las películas

El día 17 de octubre será el turno de 'El pan de la guerra' de Nora Twomey. Esta película, con numerosos premios y producida por Angelina Jolie, nos lleva hasta Kabul ( Afganistán ), para contarnos la historia de Pavana, una chica de once años, que al ser detenido su padre por los talibanes, decide disfrazarse de chico para poder trabajar y ayudar al mantenimiento de su familia.

El 7 de noviembre se proyectará la segunda de las propuestas, 'El silecio de los otros', de los directores Almudena Carracedo y Robert Bahar. Último Goya al mejor documental entre otros premios, producida por Pedro Almodóvar, aborda la historia de supervivientes del franquismo, y de los hijos de desaparecidos que, ya ancianos, no cejan en la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos.

Finalmente, el 28 de noviembre será el turno de 'I am not your negro', de Raoul Peck. Una película inolvidable por su originalidad, furia, y su belleza narrativa. Basada en textos de James Baldwin, la narración cuenta la segregación en la sociedad estadounidense, un mal endémico que no ha caducado, y la lucha por los derechos civiles. Sin miramientos, y enfrentando con crudeza la historia de la violencia racista en Estados Unidos, 'No soy tu Negro' es una película actual, imprescindible, que dice mucho de la condición humana, más allá de razas y colores. Los tres pases serán a las 20.30 en el cine Zelai Arizti.

Tal y como explican desde el colectivo Butak 21, «el cine no puede dejar de levantar testimonio de esto, aproximarse a experiencias humanas denunciando la falta de dignidad y libertad, como sucede a las mujeres en el Afganistán talibán de 'El plan de la guerra'; compartir como en 'El silencio de los otros' el camino que víctimas de la dictadura hacen para enterrar a los muertos del franquismo, para terminar con la impunidad de los verdugos, para recuperar una memoria que es de todos; y, también, mostrar la dificultad de vivir en sociedades que impiden la igualdad civil de parte de sus habitantes como veremos en 'I am not your negro'.