Agotados los tickets para la cata de vino comentada con el enólogo Manuel Ruiz

Cristina Limia Martes, 9 de diciembre 2025, 10:14

Desde el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Urretxu informan que los tickets para la cata comentada que se celebra en la víspera de Santa Lucía en el Portalón con el enólogo Manuel Ruiz se han agotado, replicando la gran acogida que esta cita suele tener entre el público edición tras edición. La cata será el día 12, a las 19.00 horas, y en ella Manuel Ruiz estará acompañado de otro gran experto en la materia como Mikel Garaizabal. El ticket de 5 euros incluye la cata de vinos procedentes de diez bodegas y dos pintxos.