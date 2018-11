Agenda de partidos de baloncesto

El baloncesto generó el pasado fin de semana estos resultados. Liga EBA: Mondragon Unibertsitatea 92-Goierri Iparagirre 2020 66; Sénior Masculino: Goierri Modelos Ezguba 47- Easo 35; Sénior Femenino: Goierri Ayma 33- Bera Bera Gros 50; Cadete Masculino Participación: Goierri Aluminios Aleman 98- Goierri Ugle 44; Cadete Femenino Rendimiento: Alkideba Ointxe 35- Goierri Oxykor 44; Cadete Femenino Participación: Eibar Saskibaloia 20- Goierri Buen Bocado 61.

Los próximos partidos. Liga EBA Goierri Iparragirre 2020 frente a Megacalzado Ardoi, el sábado a las 18.30 en Urretxu; Sénior Masculino, Perosan contra Goierri M. Ezguba; mañana a las 19.30 en Deba; Sénior Femenino, Añorga S. contra Goierri Ayma, el sábado a las 20.00 en Donosti; Júnior masculino rendimiento, Goierri Gasestopa contra Astigarrako M., el sábado a las 12.15 en Urretxu; Júnior Femenino participación, Mutriku contra Goierri Goierri bus, mañana a las 19.30 en Mutriku.

Cadete masculino participación, Aloña Mendi K.E. contra Goierri Ugle, el sábado a las 12.00 h. En Oñati; Cadete Masc. Participación: BKL Ernio VS Goierri Al. Alemán, domingo a las 12.30 h. en Beasain; Cadete Fem. Rend., Goierri Oxykor VS Atlético Sn Sn Andatza; domingo 18 a las 10.45 h. en Urretxu; Cadete Fem. Part., Goierri Buen Bocado VS Ordizia K.E. domingo 18 a las 10.45 en Urretxu.