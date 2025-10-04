Uggasa pregunta a la ciudadanía, vecinos de zonas rurales, empresas y servicios sobre la movilidad

El presidente de Uggasa, Jon Luqui, ha animado a participar en el proceso.

C.L. ALTO UROLA. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

La agencia de desarrollo de Urola Garaia Uggasa está llevando a cabo el 'Diagnóstico de Movilidad Sostenible' de la comarca en el marco del 'Plan de Sostenibilidad Energética y Climática 2025-2030' aprobado recientemente.

La iniciativa cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu y Zumarraga, y el departamento de Obras Hidráulicas y Medioambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El estudio permitirá analizar los flujos de movimiento en la comarca, detectar fortalezas y carencias en infraestructuras y servicios de transporte y poder proponer medidas para avanzar hacia una movilidad más sostenible, segura e inclusiva.

La encuesta ciudadana estará disponible en los polideportivos, las casas de cultura,los ayuntamientos y onlineSe pregunta a los vecinos sobre las principales características, carencias y retos de la movilidad en la comarca

Para ello se están recogiendo datos de diversidad de agentes locales como empresas, centros educativos, el hospital comarcal y otros puntos de gran actividad, junto con la información obtenida a través de encuestas realizadas a la ciudadanía.

El diagnóstico contempla una visión integral de la movilidad, incorporando la perspectiva de género, la seguridad vial, la accesibilidad y el impacto ambiental.

El proceso que se desarrolle también servirá para definir indicadores de seguimiento que permitan evaluar en los próximos años el progreso hacia una movilidad menos dependiente del vehículo privado y más comprometida con la transición energética.

El aporte de la ciudadanía

«Este trabajo supone un paso clave dentro de la hoja de ruta comarcal en sostenibilidad y será la base para planificar acciones que ayuden a reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y facilitar desplazamientos más cómodos y seguros en Urola Garaia», señala el presidente de Uggasa, Jon Luqui.

El responsable de Uggasa anima «a la ciudadanía en general, a los residentes de las zonas rurales, a las empresas, a los colegios y el resto de servicios a participar en las encuestas y en el conjunto del proyecto que pretende elevar la calidad de vida en el conjunto de la comarca de Urola Garaia», reseña.

Dónde acceder a la encuesta

La encuesta estará disponible durante los próximos días en los polideportivos, en las casas de cultura y en los ayuntamientos de la comarca. También puede rellenarse en formato digital a través del enlace: https:// forms.cloud.microsoft/e/iNk 4Dc94cN. Podrá ser respondida hasta el 16 de octubre.

A través de esta encuesta, los vecinos y vecinas podrán responder de forma anónima a las preguntas sobre las principales características, carencias y retos de la movilidad en Urola Garaia.

«El objetivo es conocer la realidad de la comarca y los problemas que preocupan a su ciudadanía, por eso buscamos que esta encuesta sea lo más abierta y participativa posible. Para ello, es importante que sea respondida por el mayor número de personas, ya que cada experiencia es única», señalan desde Uggasa. Con toda la información recogida se realizará el citado diagnóstico de movilidad, que finalizará en noviembre.