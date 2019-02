Uggasa ofrece dos tipos de ayudas para personas emprendedoras Uggasa. Por sexto año consecutivo la Mancomunidad colabora con Lanbide para apoyar a las personas emprendedoras. / UGGASA La Mancomunidad colabora con Lanbide por sexto año consecutivo | Las ideas y la puesta en marcha de las mismas serán apoyadas económicamente tras realizar la formación MIRYAM GALILEA Sábado, 16 febrero 2019, 00:31

La Mancomunidad Urola Garaia con la colaboración de Sortzen, el servicio de emprendimiento de Uggasa, colabora con Lanbide por sexto año consecutivo en el apoyo a las personas emprendedoras con dos tipos de ayudas enfocadas a proyectos de la comarca.

Las personas emprendedoras que acudan a Uggasa con un proyecto tienen la oportunidad de reunirse semanalmente en las propias instalaciones de Uggasa, con personas que tengan una situación similar. «Uggasa pondrá a su disposición sus recursos y toda su experiencia y a lo largo del proceso conseguirán que su idea y proyecto se vayan desarrollando y sea cada vez más real. Ya que, a lo largo de la tutoría, trabajaremos en el Plan de Viabilidad de la idea o proyecto y en la puesta en marcha del mismo», explica Amaia Amenabar, responsable del Servicio de Emprendimiento Sortzen.

Según aseguran desde Uggasa este proceso ayudará a los participantes a analizar, completar y concretar su idea de negocio, y al ser una formación grupal, aseguran que serán muy útiles las opiniones y aportaciones de los compañeros y compañeras además del asesoramiento y seguimiento de Uggasa.

Características

La formación tendrá una duración de tres meses y dará comienzo el próximo 4 de marzo, finalizando el 3 de junio.

Las personas que tomen parte en esta formación podrán acceder a dos tipos de ayudas: unas para desarrollar una idea empresarial, donde las personas que participen materializarán su idea en un plan de viabilidad; y la otra estará dirigida a la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales, donde las personas que participen recibirán el apoyo y asesoramiento necesario en cada momento de la fase de puesta en marcha.

Los requisitos para poder acceder a estas ayudas, en ambos casos, serán los siguientes: estar empadronado en la CAPV; que las personas estén desempleadas e inscritas en Lanbide (a estos efectos se considerará desempleada cuando se esté trabajando con un contrato a tiempo parcial con una jornada de trabajo no superior al 30%); no haberse dado de alta en el IAE ni en autónomos en el año anterior; participar en un proceso de asesoramiento (que en este caso será impartido por Uggasa), dedicarse en exclusiva a él y asistir a todas las sesiones; no haber sido beneficiaria de las mismas ayudas en convocatorias anteriores; y no recibir ninguna otra ayuda para el mismo fin.

Como requisitos adicionales se añadirá el de tener una idea de negocio en el primer caso; y en el segundo caso, disponer de un plan de viabilidad validado por la Mancomunidad Urola Garaia, darse de alta en el IAE en el plazo máximo de meses desde la finalización del proceso y dar de alta a la actividad en la CAPV.

Subvenciones

La cuantía de las ayudas variará dependiendo del caso. Así, quienes desarrollen su idea podrán acceder a 1.000 euros (mujeres + 15%, edad entre 18-30 años +15%); y quienes pongan en marcha su proyecto podrán obtener 1.500 (mujeres + 15%, edad entre 18-30 años +15%).

Como se ha mencionado, es el sexto año en el que la comarca colabora con Lanbide en este proceso y en esta ocasión Uggasa dispone de 22 ayudas (doce para el análisis de ideas y diez para el proceso de puesta en marcha) para lo que se aplicará el siguiente orden de prioridad: mínimo el 40% mujeres; personas menores de 30 años; personas mayores de 45 años; personas perceptoras o beneficiarias de RGI; y el resto.

Para poder participar los interesados deberán entregar la documentación antes del día 27 de febrero en la oficina de Uggasa (Patrizio Etxeberria, 3-Entreplanta, Legazpi): DNI, Certificado de empadronamiento, Informe de Vida Laboral actualizado, Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias con Hacienda y Seguridad Social, y Certificado expedido por Lanbide que acredite periodos de inscripción y situación laboral. Para recibir más información relacionada con este tema se puede llamar al número de teléfono 943 725 831 o escribir a la dirección aamenabar@uggasa.eus.