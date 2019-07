Nathalia Heim (Fotógrafa y artista visual): «Trato de entender por qué surgieron los clichés sobre la mujer vasca » Nathalia Heim. Participa en la residencia artística Patrim en Igartubeiti. / GALILEA Participa en la residencia artística Patrim en el caserío Igartubeiti, proyecto con el que está «entusiasmada» MIRYAM GALILEA GALILEA.DV@HOTMAIL.COM EZKIO. Sábado, 27 julio 2019, 00:35

Licenciada en Comunicación Social en Argentina, siempre sintió un amor especial por la fotografía, y tras decantarse por la rama de Orientación en Publicidad, carrera que la enamoró, Nathalia Heim continuó persiguiendo aquel sueño. Tras realizar varios talleres impartidos por profesionales de su interés, decidió sincerarse consigo misma y dio el salto a la Fotografía Creativa, estudios con los que aprendió a trabajar la imagen desde un lado más poético, y donde encontró su camino. El despunte de su carrera llegó con su obra 'Haches', obra de gran recorrido internacional, y desde entonces no ha parado de trabajar; su último proyecto, la residencia artística Patrim en el caserío museo Igartubeiti.

-Son muchos y muy variados los proyectos que ha llevado a cabohasta ahora en distintas partes del mundo. ¿Por qué su último destino ha sido una zona rural de Gipuzkoa?

-La realidad es que siempre quise trabajar en territorio, esta cuestión más antropológica de poder estar, ver, comprobar, de tener hipótesis nuevas todos los días y que todos los días se refutan (ríe)... Es hermoso. Realmente es algo que disfruto muchísimo y no lo había podido experimentar hasta el momento. La idea de residencia me parece buenísima, el salir de la zona conocida, de la zona por la que te mueves, e irte a un lugar donde todo es nuevo; entender la importancia del idioma para el otro, cómo lo atraviesa, cuál es su historia... eso por un lado. Por otro, comprender qué es lo que le pasa a una mujer para que en algún punto se generen identidades estando en lugares tan distintos del planeta; entender qué les pasa e intentar plasmar eso poéticamente con elementos propios del territorio. Es el territorio dialogando con esa mujer, que se abre, que cuenta, que está, que tiene una historia... Cómo todas esas historias, todos esos universos confluyen y cómo están en este momento.

-Mujer vasca, mujer cerrada...

-Se trata de contar historias de vida tratando de salir de esa generalización tan fuerte que existe de lo que es la mujer vasca. Antes de venir investigué mucho sobre todo metiéndome en foros con comentarios de la gente que me sirvió para ver los clichés: ¿la mujer vasca es cerrada porque no pudiste ligar con ella en una fiesta, pero no es cerrada cuando intentaste entablar otro tipo de relación, no? Cómo se genera eso. Mi rol ahora es tratar de entender por qué se dice lo que se dice, porqué se dice que una mujer es cerrada, qué significa ser cerrada... empezar a desmenuzar un poco el tema y ver qué cosas se confirman, qué cosas se refutan pero desde luego sin tratar de armar una nueva definición sobre lo que es la mujer vasca. Más que nada es presentar subjetividades: cada mujer es un universo, cada mujer es singular.

-¿Cómo se completa este proyecto?

-Empieza con las entrevistas, de ahí salen las fotografías con los retratos de cada mujer, que son retratos planteados para cada una; todo con un hilo muy personalizado. Se hacen esos retratos y después de ahí sale una obra que todavía está en proceso, pero la idea es que pueda intervenir el espacio de Igartubeiti, que pueda convocar a las mujeres y mi ideal es que sean las propias mujeres las que presenten la obra. Los retratos por supuesto estarán y ahora lo que estoy trabajando es de qué otra manera y con qué otros condimentos se acabará de entender esa atmósfera tan particular de cada una de ellas. Realmente la residencia dura un mes, pero para un trabajo de esta índole no es suficiente: hacer las entrevistas, las fotos, armar la obra, exponerla y cerrarlo todo... hace falta más tiempo.

-¿Conocía la zona? ¿Hay algo que le haya llamado especialmente la atención?

-Con anterioridad estuve en San Sebastián, pero no tiene nada que ver. Me encanta la zona y estoy feliz. Me parece precioso y de una riqueza muy profunda, con mucha historia y que realmente fundamenta mucho la historia de vida de cada una de las mujeres. Esta cuestión del esfuerzo por ejemplo... viene todo de muy lejos. Lo que más me impresionó al llegar fue el hecho de estar en un caserío y entender de primera mano de qué va la cosa: no paran de contarte todas las tareas y es una cosa infinita. Una lo ve de forma romántica y después te das cuenta de que poca gente podría sobrevivir hoy en ese contexto. Lo segundo es el trabajo de la comunidad de caseríos, lo que denomináis «auzolan». Me parece maravilloso y hasta un poco me indigna porque estábamos evolucionados en algún punto, ¿!qué pasó?! También quiero destacar el diálogo o el trato que había con el contexto, con el medio ambiente, la relación con los animales... ese vínculo por el que la naturaleza daba mucha información; y eso se fue perdiendo.

-¿Busca algún perfil concreto de mujer vasca?

-Estoy trabajando con diferentes generaciones porque eso cambia mucho la perspectiva y es muy gratificante observar el cambio también. Ver cómo determinadas cuestiones que estaban tan asentadas y tan confirmadas empiezan a ser relativizadas por las generaciones más jóvenes. Hasta el día de hoy ya son dieciséis mujeres entrevistadas y ahora cierro esta primera fase y empiezo a trabajar personalmente con cada una de ellas; trabajo con generaciones diferentes para que todas tengan voz.

-¿Tiene claro cómo será el desenlace del proyecto?

-No lo tengo claro, tengo infinidad de bocetos porque también tiene que ver con cuestiones espaciales del museo y demás... La foto colgada en la pared clásica no va a ser, pero todavía tengo que ver cómo lo cierro. De todas formas no tiene final, simbólicamente; es abrir el diálogo y espero que no quede en una decoración para el museo y nada más, sino que sea un espacio de diálogo no sólo de mujeres y para mujeres, sino que las mujeres de la zona puedan ir con los suyos y sirva para abrir un diálogo; es mucho material sensible para que quede sólo en una decoración.