XVIII Rally fotográfico de Legazpi será el 14 de septiembre

LegazpiXVIII Rally fotográfico de Legazpi será el 14 de septiembre
A. M.
Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29
El XVIII Rally fotográfico de Legazpi 'Memorial Batis Goikoetxea' ya tiene fecha. Se llevará a cabo el 14 de septiembre, domingo. Este es el Rally ... Fotográfico que organiza anualmente la Sociedad Fotográfica Ikatza. Este concurso se celebra en septiembre en memoria de nuestro amigo, compañero y fotógrafo Batis Goikoetxea.
Podrán participar todos los aficionados que tengan cámara digital. La organización pondrá 4 temas al azar antes del inicio del rally fotográfico. El año pasado, como novedad, pudieron participar también los jóvenes menores de 16 años, quienes pudieron realizar las fotografías con dispositivos móviles.
Se valorará la espontaneidad, creatividad y la técnica. Se permitirá el blanco y negro (antes de la toma). No se podrá realizar ajustes de software de cámara después de la toma. Tampoco se podrá utilizar las múltiples exposiciones
La cita forma parte del campeonato de rallys fotográficos 'Herriz herri', siendo puntuable para el mismo.
Cada año, se otorgan diferentes premios entre los participantes del rally.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.