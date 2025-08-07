XVIII Rally fotográfico de Legazpi será el 14 de septiembre

El XVIII Rally fotográfico de Legazpi 'Memorial Batis Goikoetxea' ya tiene fecha. Se llevará a cabo el 14 de septiembre, domingo. Este es el Rally ... Fotográfico que organiza anualmente la Sociedad Fotográfica Ikatza. Este concurso se celebra en septiembre en memoria de nuestro amigo, compañero y fotógrafo Batis Goikoetxea.

Podrán participar todos los aficionados que tengan cámara digital. La organización pondrá 4 temas al azar antes del inicio del rally fotográfico. El año pasado, como novedad, pudieron participar también los jóvenes menores de 16 años, quienes pudieron realizar las fotografías con dispositivos móviles.

Se valorará la espontaneidad, creatividad y la técnica. Se permitirá el blanco y negro (antes de la toma). No se podrá realizar ajustes de software de cámara después de la toma. Tampoco se podrá utilizar las múltiples exposiciones

La cita forma parte del campeonato de rallys fotográficos 'Herriz herri', siendo puntuable para el mismo.

Cada año, se otorgan diferentes premios entre los participantes del rally.