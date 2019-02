Luz verde al plan especial de San José, San Ignacio, San Martín y Arantzazu Minuto de silencio en honor a Esteban Alzelai y Luxiano Zabaleta, concejales en los años 70 y 80. / LIMIA Abre una nueva puerta de posibilidades para la rehabilitación de estos barrios en materias como la construcción de ascensores CRISTINA LIMIA Viernes, 1 marzo 2019, 00:17

El Plan Especial de Rehabilitación de los barrios San Ignacio, San Martín, San José y Arantzazu y una moción presentada por Irabazi sobre la enfermedad de la banda marrón que afecta a las plantaciones de pinos en Euskadi protagonizaron el Pleno ordinario celebrado el miércoles en el Ayuntamiento.

Antes de iniciar la sesión, la Corporación Municipal guardó un minuto de silencio en recuerdo a los recientemente fallecidos Esteban Alzelai y Luxiano Zabaleta, el primero concejal en el Ayuntamiento entre los años 1979 y 1987 y el segundo entre 1971 y 1979.

Revitalización de los barrios

El Plan de Rehabilitación de San Ignacio, San Martín, San José y Aran-tzazu recibió la aprobación definitiva del Pleno con los votos a favor del PNV, EH Bildu y PSE-EE y la abstención de Irabazi. «El objetivo de este plan es revitalizar los barrios, tanto sus edificios, como sus urbanizaciones», explicó el concejal de Urbanismo, Eric Gálvez. «Otro de sus fines es la declaración del espacio urbano de estos barrios como 'zona degradada' por parte del Gobierno Vasco, calificación que ya poseen las edificaciones y que nos permitirá acceder a subvenciones especiales a la hora de acometer rehabilitaciones u obras. Junto a ello, se modifican las fichas correspondientes a estos barrios dentro del Plan Especial de Protección y Conservación del Patrimonio Urbanístico de Legazpi elaborado en 2014 para hacerlas más efectivas y funcionales a la hora de facilitar los objetivos de rehabilitación, así mismo, se establecen los criterios a cumplir para la rehabilitación del espacio urbano y los edificios residenciales, en concreto, para la implantación de ascensores, la rehabilitación de la envolvente y la mejora energética de los mismos», concretó el edil.

El ámbito de aplicación de este plan es el siguiente: San Ignacio portales 1-21, Arantzazu portales 1-19, San Martín portales 1-13 y San José portales 1-5. «Tan solo tres vecinos presentaron alegaciones y una de ellas era la petición de no eliminar aparcamientos, cosa que no se contempla, ya que nuestro objetivo es buscar alternativas para incrementar las plazas», citó. «También hubo una alegación de Irabazi, que en un principio todos los partidos vimos interesante, basada en la posibilidad de implantar cubiertas verdes en los edificios, pero al tratarse de un conjunto protegido donde la cubierta es un elemento identitario de gran importancia, su transformación afectaría al conjunto y es por ello que desde el Gobierno Vasco y la Diputación no se contempla esa posibilidad», señaló Eric Gálvez.

«Prima lo estético»

El portavoz de Irabazi, Alberto Bezunartea, indicó que el plan les gustaba en rasgos generales, pero que optaban por la abstención al considerar que «la estética prima frente a los criterios de ahorro y eficiencia energética dentro del mismo».

PSE-EE y EH Bildu, por su parte, pusieron en valor los aspectos positivos que traerá a los residentes. Los socialistas agradecieron el trabajo realizado por el cuerpo técnico y la arquitecta municipal, así como la participación de los vecinos. «Este plan pretende sumar sinergias entre los habitantes de estos barrios protegidos, el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco para actuar de forma integral y ordenada en la reforma de edificios y la reurbanización de su entorno, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora del alumbrado y el incremento de plazas de aparcamiento, recordamos que los Presupuestos Municipales recogen una partida a propuesta socialista para que en 2019 ya puedan existir recursos económicos para empezar a llevar a cabo actuaciones que correspondan al consistorio», expuso Óscar Valbuena.

«Aprobar este plan nos parece muy importante y necesario para los vecinos», indicó Mikel Altzelai desde EH Bildu. «Más si cabe, conociendo que los dueños de algunos edificios se encuentran a la espera de ello para poder realizar ascensores, obras en sus fachadas y otras actuaciones necesarias», señaló.