Urbeltz acoge este sábado un festival especial de danzas y villancicos extremeños

Viernes, 28 de noviembre 2025

Villancicos y danzas extremeñas llenarán el frontón Urbeltz este sábado, a las 17.00, de la mano del centro cultural La Bellota y los numerosos invitados del festival con el que celebrará de forma especial su 30 aniversario. Para hacerlo, ha traído a Legazpi este evento anual de villancicos y danzas organizado por la Federación de Asociaciones de Extremadura de Euskadi. Participarán los grupos 'Aromas del pueblo' de Bilbao, 'Nuestra Señora de la Montaña' de Astrabudua, 'Virgen de Guadalupe' de Vitoria, 'Flor de tomillo' de Ermua, 'Virgen de Guadalupe' de Donostia y 'Raíces y brotes' de Navarra.