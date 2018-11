Txakel Urarte, premiado en el concurso de fotografía foral sobre el futuro de Gipuzkoa Txakel Urarte presentando su fotografía, 'Entre todos todas', durante la reciente entrega de premios del concurso de Diputación. Su imagen, protagonizada por las manos de un alfarero y un niño torneando una vasija, ilustrará octubre en el calendario de Diputación CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Jueves, 8 noviembre 2018, 00:11

El calendario de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 2019 llevará un pedacito de Legazpi entre sus páginas. El mes de octubre estará ilustrado por una hermosa fotografía tomada por Txakel Urarte dentro de la fiesta del Artzain Eguna. La instantánea del creativo legazpiarra ha sido una de las trece premiadas en el segundo Concurso de Fotografía convocado por el ente foral para la configuración de su calendario, en esta ocasión, con 'el futuro de Gipuzkoa' como temática. Txakel retrata las manos de un alfarero de Legazpi ya jubilado y las de un niño, al que está enseñando a tornear una vasija de barro. «Elegí está fotografía porque entraban muchas cosas en ella», relata el autor. «Por un lado, cuando vas a crear, en este caso, una vasija, tienes que dar forma a una idea, trabajar el I+D, hacer un proyecto sobre cómo llevarlo a cabo, con qué materiales... por otra parte, entran en juego las manos del alfarero y del niño, uno enseña al otro, transmiten educación, el trabajo en equipo y la idea de empresa, el propio título que puse a la imagen, 'Entre todos todas', viene a reflejar que entre todos tenemos que hacer el futuro, porque sino, no es de todos», describe Txakel. «Hay otro aspecto que me parece significativo y es que, a mí siempre me han enseñado que lo más importante en una vasija no es el contenido, sino su vacío, porque si no tiene vacío no se puede llenar, de modo que no tiene ninguna utilidad, así que yo miré que esa vasija tuviese un hueco muy grande para que pudiéramos entrar todos los que quisiéramos», cuenta el creativo legazpiarra. «Pasé la foto al blanco y negro porque no quería que fuera ni especialmente moderna, ni especialmente antigua, puede parecer que esta opción la hace un poco más vieja tal vez, pero no es ir hacia atrás, sino darle la connotación de que aquello que va a venir procede de lo de antes», señala.

Todo ello conquistó al jurado del concurso, compuesto por representantes de la Diputación y la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, quienes, tras escuchar la explicación que Urarte ofreció sobre su obra durante la entrega de premios, no dudaron en acercarse a él para transmitirle que era la foto que mejor plasmaba la idea de futuro del Gipuzkoa establecida como temática, siendo digna merecedora de protagonizar la portada del calendario.

Aunque como profesional del medio, no es muy dado a presentarse a los concursos, las pocas veces que lo ha hecho, ha resultado premiado. Sin ir más lejos, el año pasado por estas fechas, Txakel ganó el segundo premio del concurso 'OndareBizia' del Gobierno Vasco con la foto '¿Quién anda ahí?', tomada en la bajada de la cueva de San Adrián. En el plano de los calendarios, ha realizado múltiples trabajos a nivel profesional para empresas del extranjero, entidades locales como las Agendas 21 de Azkoitia y Azpeitia, la empresa Unzeta... y el calendario buzoneado por el Ayuntamiento de Legazpi en 2018, compuesto por doce fotografías que se deleitan en los diferentes tipos de árboles existentes en nuestra localidad.