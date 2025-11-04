El 'tour' más especial de Ane Odriozola para presentar su nueva novela, en Urola Garaia

Los numerosos seguidores de las novelas de la legazpiarra Ane Odriozola ya tienen una nueva aventura literaria en la que enmarcarse con ella. 'Al ... subir la marea' es el título de su quinto libro y dentro de la vorágine de presentaciones que acompaña al estreno, hará un pequeño 'tour' por Urola Garaia, el de mayor vinculación personal para ella al ser ante el público de casa, aquel que la ha visto crecer como autora desde la primera y arrolladora trilogía de 'El secreto de Gibola' que la descubrió como gran escritora.

Las presentaciones tendrán lugar este miércoles, a las 19.00 horas, en el cine Latxartegi de Legazpi, y el jueves, a las 19.00, en la casa de cultura Zelai Arizti de Zumarraga. Las puertas de Latxartegi se abrirán a las 18.30 horas, momento en el que Ane Odriozola estará a disposición del público para firmar ejemplares. También lo hará al término de la presentación. Le acompañarán sobre el escenario del cine legazpiarra su hijo, Ibaio Olano, su prima y también escritora del libro 'Ictus' Lara Odriozola, y el periodista Josema Azpeitia, que ejercerá de presentador.

Su nueva novela se ambienta entre Zarautz y Estella. Parte del año 1568. «Bartolomé de Irigoyen, maestro astillero, lucha por preservar su legado tras el desastre sufrido en la construcción del galeón más ambicioso de su carrera: la Santa María. En un intento desesperado por salvar su negocio y el honor familiar, se adentra en una vorágine de créditos, herencias y alianzas matrimoniales, arrastrando consigo a sus dos hijos. Cuando Beatriz, una muchacha llena de sueños y convencida de haber encontrado el amor, irrumpe en sus vidas, lo que parecía la solución se convierte en una tormenta que saca a la superficie las heridas del pasado que nunca sanaron entre los dos hermanos Irigoyen, amenazando con el naufragio de la familia. Dolida y humillada, la joven se verá obligada a huir de Zarautz, no sin antes plantar la semilla de una venganza que, tarde o temprano, lo cambiará todo para siempre. Entre traiciones, secretos familiares y muertes inesperadas, 'Al subir la marea' retrata el ascenso y caída de una familia en un mundo dominado por el poder y las apariencias», avanza la sinopsis de esta nueva obra de la exitosa autora legazpiarra.