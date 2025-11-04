Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias de la jornada
Odriozola con su nueva novela, ambientada en los astilleros guipuzcoanos.

Legazpi

El 'tour' más especial de Ane Odriozola para presentar su nueva novela, en Urola Garaia

La legazpiarra dará a conocer 'Al subir la marea' este miércoles en Legazpi y el jueves en Zumarraga

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

Los numerosos seguidores de las novelas de la legazpiarra Ane Odriozola ya tienen una nueva aventura literaria en la que enmarcarse con ella. 'Al ... subir la marea' es el título de su quinto libro y dentro de la vorágine de presentaciones que acompaña al estreno, hará un pequeño 'tour' por Urola Garaia, el de mayor vinculación personal para ella al ser ante el público de casa, aquel que la ha visto crecer como autora desde la primera y arrolladora trilogía de 'El secreto de Gibola' que la descubrió como gran escritora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

