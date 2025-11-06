Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Legazpi

Taller sobre menús navideños con Iratzarri abierto a toda la ciudadanía

C. L.

Legazpi.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

Iratzarri ha organizado un taller sobre menús navideños con el cocinero legazpiarra Unai Pérez Yanci, abierto a toda la ciudadanía. Se prevén formar tres grupos, con un máximo de 15 personas en cada uno. Con el primero, el taller se desarrollará el 24 de noviembre, con el segundo el 25 de noviembre y con el tercero el 26 de noviembre. Todos se realizarán de 16.00 a 19.00 horas, en Iratzarri. La inscripción puede realizarse en la propia asociación el 12 de noviembre, de 16.30 a 18.00, o enviando un correo a iratzarri.legazpi@gmail.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  7. 7 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 La nao San Juan vuelve a la vida
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Taller sobre menús navideños con Iratzarri abierto a toda la ciudadanía