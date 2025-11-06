Taller sobre menús navideños con Iratzarri abierto a toda la ciudadanía

C. L. Legazpi. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Iratzarri ha organizado un taller sobre menús navideños con el cocinero legazpiarra Unai Pérez Yanci, abierto a toda la ciudadanía. Se prevén formar tres grupos, con un máximo de 15 personas en cada uno. Con el primero, el taller se desarrollará el 24 de noviembre, con el segundo el 25 de noviembre y con el tercero el 26 de noviembre. Todos se realizarán de 16.00 a 19.00 horas, en Iratzarri. La inscripción puede realizarse en la propia asociación el 12 de noviembre, de 16.30 a 18.00, o enviando un correo a iratzarri.legazpi@gmail.com.