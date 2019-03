La sociedad Ikatza dona una 'oruga salva escaleras' al Centro Social Acto de entrega de la 'oruga salva escaleras' celebrado recientemente. / LUIS MARI MURUA Da las gracias a todos aquellos que colaboraron con la causa durante la venta de fotos solidaria desarrollada en Navidad CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Martes, 5 marzo 2019, 00:20

Una nueva venta de fotografías termina con final feliz en Ikatza. La sociedad acaba de donar una 'oruga salva escaleras' al Centro Social de Legazpi gracias al dinero que recaudó durante las pasadas navidades vendiendo las imágenes donadas por sus socios para la causa. El acto de entrega del aparato, que tal y como indica su nombre, sirve para elevar a las personas en silla de ruedas por encima de las escaleras, tuvo lugar recientemente con la participación de Gorka Gómez, Asier Imaz, Josean Zeberio, Julián Auzmendi y Luis Mari Murua en representación de Ikatza, Santiago Redondo de la tienda de electrónica Alkain, la alcaldesa Koldobike Olabide, la directora de zona de La Caixa Estibaliz Areitio y la directora de la oficina de Legazpi de la misma entidad Leire Olaetxea.

Ikatza lleva cinco años apoyando desinteresadamente causas difíciles a través de la venta solidaria de fotografías que realiza en navidades. El primer año destinó los fondos al Banco de Alimentos, el segundo a la asociación de retinosis pigmentaria de Gipuzkoa 'Begisare', el tercero a la asociación de esclerosis múltiple de Gipuzkoa 'Ademgi' y el cuarto a la asociación de familiares y amigos de personas con alzhéimer y otras demencias de Gipuzkoa 'Afagi'. La causa escogida este año, como las anteriores, fue acordada entre los socios. «Se plantean diversas propuestas, que son sometidas a debate y finalmente, se elige una por mayoría», explican desde Ikatza. «En esta ocasión, pensamos en las casas que no disponen de ascensor por diversos motivos y en las personas impedidas que no pueden salir a la calle por esa razón temporalmente, no solamente mayores, sino también jóvenes con movilidad reducida por accidente o enfermedad», señalan. «Sabíamos que en el Centro Social de Legazpi existía un modelo de silla 'oruga salva escaleras' desde hacía años, gestionada a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, se trata de un recurso público temporal, ya que, en caso de necesitar un aparato de estas características para largo tiempo debe tramitarse la compra individual del mismo a través de las subvenciones existentes», indican desde Ikatza. A fin de reforzar este servicio, la sociedad decidió adquirir otra de estas 'oruga salva escaleras' y ponerla a disposición de los vecinos. Al igual que la anteriormente existente, será gestionada por los Servicios Sociales y se encontrará en el Centro Social, cuyo conserje, Xabi Jaureguialzo, se encargará de su control.

El aparato donado por Ikatza es, no obstante, diferente y más completo que el anterior. Dependiendo de las circunstancias personales y de las características técnicas de las escaleras del portal de cada caso, uno u otro modelo podrá adaptarse mejor a las necesidades del usuario.

Desde Ikatza, dan las gracias a todos aquellos que, de una u otra forma, han hecho posible esta donación. «Al pueblo de Legazpi por volcarse con nuestras actividades altruistas, tanto adquiriendo fotografías, como aportado donativos en las huchas colocadas, así como a los socios de Ikatza por la donación gratuita de sus imágenes y el trabajo realizado en el puesto instalado en los pórticos de la parroquia para la venta en navidades», señalan. La propia Ikatza, de limitados recursos, ha hecho una importante aportación económica para la adquisición del aparato. «También tenemos que dar las gracias a la tienda de electrónica Alkain de Laubide, que un año más, nos prestó gratuitamente los equipos de sonido y televisión para el puesto, herramientas que nos permiten vender más, al poder realizar nuevas copias de las fotos que ya han desaparecido del puesto, así como a la Obra Social de La Caixa, ya que gracias a su importante ayuda económica hemos podido llegar a una meta superior a las de años anteriores y al Ayuntamiento, destinatario final de la donación, muchas gracias a todos», indican.