«'El secreto de Gibola' me ha dado más de lo que nunca imaginé»

Ane Odriozola con el merecido premio, en la Gala de Círculo Rojo. Ane Odriozola cuenta la experiencia vivida en la Gala de Círculo Rojo, en la que recibió el premio al mejor libro de misterio CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Domingo, 10 marzo 2019

La imagen de Ane Odriozola recogiendo el premio al mejor libro de misterio por 'El secreto de Gibola' en la gran gala de la editorial Círculo Rojo tocó el corazón de muchos legazpiarras. «Cuando empecé a escribir el libro nunca pensé que el esfuerzo merecería tanto la pena, en dos meses llegamos a la tercera edición y a más de 2.000 reproducciones del booktrailer en YouTube, casi todos los días me para alguien por la calle para decirme que le ha gustado mi libro o que no podía dejar de leerlo, ya solo eso me parece un regalo», indicaba la legazpiarra en la ceremonia que tuvo lugar en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, ante un auditorio lleno de personalidades del mundo de la literatura, famosos y muchos autores que, como ella, se han lanzado a cumplir el sueño de autopublicar sus libros con Círculo Rojo. Los premios se otorgaban en doce categorías entre los 2.100 libros editados con Círculo Rojo el pasado 2018. Ane ha sido la ganadora de la categoría de misterio, una de las más concurridas. El jurado, compuesto por profesionales del sector, ha elegido su novela entre más de 400.

«Cuando pensaba que poco más podía pedir, me llega este premio, que me hace muchísima ilusión, así que solamente puedo dar las gracias al jurado y a la editorial, en primer lugar, por hacer que este libro sea todavía más especial de lo que ya resulta para mí, en segundo lugar, por tener un equipo tan competente, accesible y profesional», señalaba Ane, que recibió el galardón de manos del propio director de Círculo Rojo Alberto Cerezuela y de la actriz Patricia López. «Me gustaría dedicárselo a todas las personas que me han ayudado y me han acompañado en esta aventura de publicar un libro y que, de una u otra manera, han sido muchas, a mis padres, a mis hijos, a mi marido, a mis compañeras de trabajo del Ayuntamiento de Mondragón porque son las mejores, y también a la gente de mi pueblo, porque este libro tiene mucho de Legazpi, de nuestra historia, de lo que somos, y a mi bisabuela, que aunque no la llegué a conocer, siento que este premio va para ella también», expresaba Ane.

Era su primera gala y la emoción no pudo ser mayor. «El premio de la categoría de misterio fue el último de la noche en ser entregado, la ceremonia fue bonita y amena, ¡pero a mí se me hizo eterna!», relata. Entre el glamour y el gran despliegue de personalidades, Ane tuvo la ocasión de conocer a la actriz beasaindarra Nerea Garmendia, de quien destaca su cercanía y naturalidad. «Es auténtica, muy maja, se acercó a mí y enseguida hizo un vídeo conmigo para colgarlo en Instagram y dar un impulso al libro», cuenta. «También tuve la oportunidad de conocer en persona a mi editora, Desiré Sánchez, al maquetador, al diseñador... y poner rostro a esas personas con las que ha sido un placer trabajar en la realización del libro», indica la legazpiarra.

Ane participará en el encuentro del club de lectura de la biblioteca del 24 de abril, en el que será comentado su libro. También se pueden conocer sus últimas novedades y obtener más información en la web www.elsecretodegibola.com.