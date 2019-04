Santikutz Abesbatza ofrecerá hoy su actuación más seria Santikutz Abesbatza, actualmente formado por medio centenar de coralistas bajo la dirección de Marian Lasa. Su concierto de Semana Santa hará las delicias de los aficionados a la polifonía, a las 20.00 horas en la parroquia | La coral cuenta con dos nuevas incorporaciones, la soprano Txaro Ciaran y el barítono Mikel Agirreburualde CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 6 abril 2019, 00:11

«Se trata de la actuación más seria y más compleja del año para nosotros». Así describe Marian Lasa el Concierto de Semana Santa que Santikutz Abesbatza ofrecerá hoy, a las 20.00 horas, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. La directora de la agrupación explica que el repertorio no tiene punto intermedio. «Estoy segura de que encantará a todos aquellos que les guste la polifonía, al resto seguramente que no, es un género muy especial, cuyas obras son muy exigentes y la armonización muy complicada en la mayoría de los casos, un ejemplo de ello es la pieza 'Lamentatio Jeremiae Prophetae' a interpretar dentro del concierto de esta tarde, ¡nos ha requerido un gran esfuerzo!», cuenta. La coral ha preparado un completo repertorio de nueve obras. «Algunas de ellas son antiquísimas y no pueden faltar, como 'Stabat Mater' y 'Popule Meus', por otro lado y a modo de estreno, cantaremos el 'Ave María' de Caccini, el público también podrá disfrutar de un Padre Nuestro diferente con el 'Pater Noster' de Kedrov», enumera la directora. «Tendremos además, el acompañamiento de un magnífico pianista, Jesús Ollo, procedente de Olazagutia», destaca.

Otra de las novedades estará entre las filas del propio coro, que cuenta con dos nuevas incorporaciones, el barítono Mikel Agirreburualde, que ya salió con Santikutz Abesba-tza en la reciente ronda de Santa Águeda, y la soprano Txaro Ciaran, para la que hoy será su primera actuación. Desde la coral se muestran encantados con la llegada de estos dos nuevos compañeros y animan a quienes les guste el canto a dar el paso. «La entrada de nuevas voces es vital», indica Marian Lasa.

La banda y Gorka Hermosa

Cabe recordar que no será la única cita musical de este fin de semana en la parroquia. Mañana, por la tarde a las 19.00 horas, la banda de Legazpi ofrecerá un concierto con el destacado acordeonista Gorka Hermosa.

La entrada a ambos conciertos será libre y gratuita.