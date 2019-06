Santiago Banda pondrá el broche de oro al ciclo de órgano de la parroquia 'Maitza Musikala'. El organista Santiago Banda actúa hoy. Ofrecerá un concierto junto a la soprano Amaia Larrayoz, hoy, a las siete de la tarde (entrada gratuita) CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Domingo, 2 junio 2019, 00:30

La parroquia Nuestra Señora de la Asunción pondrá el broche de oro a su quinto ciclo de órgano 'Maiatza Musikala' hoy con la actuación del virtuoso concertista zumaiarra Santiago Banda y la joven soprano pamplonesa Amaia Larrayoz. La cita será a las siete de la tarde y la entrada gratuita. «Ambos músicos interpretarán obras de Bach, Händel, Mozart, Beobide y Lavilla, entre otros», avanzan desde el templo legazpiarra.

Santiago Banda (1980) emprendió de muy joven sus estudios musicales de piano y solfeo en Zumaia, formación que compaginaba con cursos de verano de música internacional. Comenzó a estudiar órgano en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián con Esteban Elizondo, finalizando sus estudios con Premio de Honor. Junto a ello, asistió a clases de órgano con Montserrat Torrent, Jacques Van Oortmersen y Michel Bouvard. En 2000 recibió el premio Andrés Segovia-J.R. Morales, en Santiago de Compostela. Ha ofrecido conciertos por numerosos lugares de España y Francia, además de colaborar con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica de Navarra y la Orquesta Nacional de España.

La soprano Amaia Larrayoz por su parte, cuenta con una extensa trayectoria coral. Pese a su juventud, son diversos los conciertos que ha ofrecido en España, Francia, Portugal... Entre ellos, destaca su participación en el ciclo monográfico de la Fundación Juan March Un Albéniz junto al barítono Alfredo García y el pianista Elías Romero. También actuó, en este caso, junto a López Banzo, en un concierto celebrado en la Catedral de León dedicado a la cantata italiana. En el campo de la ópera, ha participado en diversos festivales, entre ellos, el de Almagro, interpretando 'The Fairy Queen de Purcel'. También ha cantado en diversos recitales de zarzuela en colaboración con la Fundación Guerrero, que le han llevado hasta escenarios de Turquía y China, desempeñando, entre otros, el rol protagonista de 'La rosa del Azafrán' de Jacinto Guerrero, que fue estrenado en Shanghai. Junto a todo ello, ha participado en los montajes 'House Full of Music de John Cage', 'The great learning de Cornelius Cardew' y 'Swanengesang de Schubert' en la Casa Encendida de Madrid.