«Cuando sales al balcón del Ayuntamiento te inunda la emoción de la gente» Carballo, de Tambor Mayor. César Carballo, Tambor Mayor desde hace 25 años, ofrecerá hoy el pregón de las fiestas de Santikutz

No es su primera vez como pregonero, pero sí en solitario. César Carballo se asomará hoy, a las siete de la tarde, al balcón del Ayuntamiento y ante una multitud de legazpiarras con ganas de fiesta pronunciará el discurso inaugural de seis días de celebraciones en Legazpi. El pregonero de las fiestas de Santikutz de este año proviene de uno de sus actos más estelares, la tamborrada popular. César Carballo es el Tambor Mayor de la misma desde hace 25 años. Cuando en 2014, la tamborrada cumplió 50 años y sus responsables dieron el pregón, allí estaba César. «Ese momento en el que se abre la puerta del balcón del Ayuntamiento y te encuentras delante de tantas personas es muy emotivo, de repente suben los decibelios y te inunda la emoción y las ganas de toda la gente que está allí, es un instante muy especial», describe César.

Tras aquella grata experiencia, el haber sido elegido pregonero del presente 2019 por sus 25 años como Tambor Mayor es un orgullo para él. «Salía de casa a pasear a mi perro cuando me encontré con el concejal de Cultura, Iñigo Imaz, quien me comunicó que acababa de ser elegido por la comisión de fiestas para dar el pregón, no me lo esperaba y no puedo hacer otra cosa que dar las gracias a las personas que han pensado en mí», señala.

César lleva más de media vida entre tambores. Nació en 1975 y a los 9 años comenzó a participar en la tamborrada infantil de Legazpi. «El conserje del colegio Domingo Agirre, un hombre llamado Pedro que tocaba la caja y era percusionista en la banda, nos enseñó a tocar el tambor», recuerda con cariño.

«Tenemos una tamborrada ejemplar y hay que dar las gracias a quien la hace posible»

Año tras año, fue desempeñando distintos papeles dentro del desfile infantil, llegando a ejercer de todos los figurantes. Cuando empezó a trabajar en la antigua electromagnética Coel de Legazpi coincidió con Enrique Mujika, quien estaba a punto de jubilarse en la empresa y también aspiraba a hacerlo en su puesto como Tambor Mayor de la tamborrada de adultos. En 1995, Mujika pasaba este honorable relevo a César.

En aquella época, Legazpi contaba con una tamborrada de sociedades. Tanto ésta, como la tamborrada infantil, se dirigían hacia sus horas más bajas. La de niños llegó a dejar de organizarse y la de mayores experimentó un gran bajón. César fue uno de los que aguantó el tirón, manteniéndose en la primera fila de la misma. «Veía lo difícil que era recupera la tamborrada de niños tras su desaparición y no quería que ocurriera lo mismo con la de mayores», relata. Afortunadamente, el acto conoció un nuevo florecer de la mano de legazpiarras como Floren Gutiérrez (premio Olaria de este 2019) y Mikel Gurrutxaga, pasando de ser una tamborrada de sociedades a tomar un carácter popular y abierto a toda la ciudadanía.

«Podemos decir que tenemos una tamborrada ejemplar y en este sentido, hay que dar las gracias a todos los que la hacen posible, así como a aquellas personas que recuperaron y organizan la tamborrada infantil», valora César. «En este tiempo se han incorporado al desfile bueyes, caballería y personajes como los ferrones, se han renovado vestuarios y tambores, se han sumado numerosos colectivos... y la estrecha colaboración con la banda ha dado como fruto el himno de Legazpi, la interpretación de nuevas marchas como la de Deba o la división del desfile en dos partes, una dirigida por Jesús Castillejo y otra por Edurne Zabalo, que recorren distintas zonas del pueblo para unirse en el centro», describe. «Son unos años de oro para la tamborrada, de gran brillo, hay muchas horas de trabajo y ensayos por detrás, pero da gusto ver el resultado», declara. «No estamos en Donostia, ni en Azpeitia, pero es una actividad festiva muy nuestra y animo a la gente a participar y a disfrutar de ella», indica.

Txaranga, mariachi y bertsos

Al pregón de César Carballo le seguirán hoy el pasacalle de la comparsa de gigantes y cabezudos de Legazpi LEK junto a la txaranga Elutxa a las 19.30 por el centro y el concierto de 'Los Tenampas y el mariatxi' a las 23.00 en la plaza. En la txosna, habrá ocasión de disfrutar de la actuación de 'Trikitilari alaiak' a las 19.30 horas, la sesión de bertsos musicados 'Soinu onak... oinak doinu' de Bertso Olariak y D-Pintxos a las 23.00 y la música del DJ Min.