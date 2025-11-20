La Ertzaintza investiga varios robos en viviendas de Legazpi Los autores habrían tratado de acceder principalmente a casas vacías, utilizando pequeños hilos o puntos de silicona para comprobar que no había nadie en ellas

Cristina Limia Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:02 | Actualizado 10:35h.

El Ayuntamiento informa del registro de cinco robos en viviendas de Legazpi durante los últimos días, ante lo que la Ertzaintza ha abierto una investigación y ha reforzado la vigilancia en el municipio. «Según la información recopilada, los autores habrían tratado de acceder principalmente a casas vacías, utilizando pequeños hilos o puntos de silicona o pegamento para comprobar si los domicilios estaban deshabitados», indican.

«A pesar de estos robos, no se ha producido ningún daño físico ni agresión a personas, y todas las actuaciones parecen haber ocurrido en ausencia de los residentes. Las primeras hipótesis que baraja la Ertzaintza apuntan a que podría tratarse de un grupo organizado, cuyo método consiste en actuar durante un breve periodo en una zona y desplazarse posteriormente a otra», señalan.

Desde el Ayuntamiento de Legazpi se hace un llamamiento a la ciudadanía a adoptar medidas básicas de seguridad, como asegurar correctamente puertas y ventanas y cerrar siempre con llave, incluso en ausencias breves. Asimismo, se recuerda que, ante cualquier movimiento o presencia sospechosa, se debe avisar inmediatamente a la Policía Municipal de Legazpi (número de teléfono 943 73 04 31 o 092 si se llama desde el municipio) o la Ertzaintza (a través del número de emergencias 112)

«Aunque los hechos son relevantes, no existe motivo para la alarma, no obstante, la colaboración ciudadana es clave para avanzar en la investigación», reseñan desde el consistorio.